Przebudowa w liczbach. Od dziś pojedziemy ulicą Szafera

Szczecinianie z pewnością zapamiętają dzisiejszą datę, ponieważ dziś właśnie dopuszczony do ruchu kołowego zostanie remontowany odcinek ul. Szafera. Sama budowa rodziła wiele emocji, głównie z uwagi na skalę inwestycji.

Mimo że remontowany odcinek wynosi niespełna półtora kilometra, to zakres zadania był gigantyczny! Obejmował on między innymi przebudowę kilku rond, budowę toru tramwajowego oraz pętli tramwajowo-autobusowej z czterema peronami. Dodatkowo po obu stronach mieszkańcy zyskali nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Łączna długość odcinka ulicy: 1,2 km

Przebudowa na ulicę klasy G o dwóch jezdniach szerokości 7,0 m , każda jezdnia o dwóch pasach ruchu

o dwóch jezdniach szerokości , każda jezdnia o dwóch pasach ruchu Budowa obustronnych chodników i dróg rowerowych

Budowa uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego

Przebudowa skrzyżowania z ul. Zawadzkiego – trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m

o średnicy zewnętrznej Przebudowa skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego – trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m

o średnicy zewnętrznej Przebudowa skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą – czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m

o średnicy zewnętrznej Przebudowa skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej – rondo turbinowe o średnicy zewnętrznej 40 m

o średnicy zewnętrznej Budowa toru tramwajowego dwukierunkowego na pasie oddzielającym drogi, długość szyn 3100,97 mpt

Budowa pętli tramwajowej i autobusowej z czterema torami na peronach tramwajowych i autobusowych

Aby mogły powstać docelowe elementy typu: gotowa droga, ścieżka rowerowa czy torowisko, konieczne było wykonanie prac ziemnych i zbrojeniowych, których skali ani efektów nie widać gołym okiem. Tu liczby również przyprawiają o zawrót głowy.

Wykopy: 41 176,59 m sześc.

Nasypy: 77 087,28 m sześc.

Beton C15/20: 1 410,00 m sześc.

Zbrojenie: 75722,61 kg

Zbiornik podziemny prefabrykowany z trzech komór, każda o poj. 907,02m sześc.

Kanalizacja deszczowa: 4969,19 mb

Kanalizacja sanitarna: 1133,06 mb

Sieć ciepłownicza: 132,96 mb

Sieć wodociągowa: 2060,17 mb

Sieć gazowa: 848,55 mb

Wrażenie robią także elementy dodatkowe jak ilość sieci i słupów trakcyjnych, krawężników czy nawierzchni z kostki betonowej. Wszystko to pokazuje z jak ogromnym i skomplikowanym pod względem zakresu budowy przedsięwzięciem mierzyli się pracownicy Eurovia Polska SA.

Krawężniki/obrzeża/oporniki: 24 746,62 mb

Nawierzchnie z kostki/płytek: 18 373,98 mkw

Szyny 60R R260: 3100,91 mpt

Słupy oświetleniowe: 221 szt.

Słupy trakcyjne: 115 szt.

Sieć trakcyjna (przewody miedziane): 4,17 km

Kable trakcyjne: 6030,54 mb

Nie zabrakło też elementów zieleni, mimo, że nowe nasadzenia wyglądają jeszcze dość niepozornie

Trawniki ok. 20 000 mkw

Krzewy ok. 65 000 szt.

Drzewa ok. 270 szt.

Trawy ozdobne i byliny 1700 szt.

– Mam nadzieję, że przytoczone liczby choć trochę pomogą wyobrazić sobie szczecinianom zakres tego przedsięwzięcia Często słyszałem opinie, że to chyba lekka przesada, aby remont takiego niewielkiego odcinka kosztował ok. 125 mln zł – mówi kierujący budową Szymon Petrykowski z Eurovia Polska SA. Żadna z osób pracujących przy tym projekcie nie miała takich wątpliwości, widząc na co dzień zakres prac. Chciałbym im wszystkim bardzo podziękować, a szczególnie pracującej tu ekipie i całemu oddziałowi Eurovia, za zaangażowanie i wysiłek włożony w to zadanie. Chciałbym też bardzo podziękować mieszkańcom za cierpliwość w tych trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii. Było to dla nas ogromne wyzwanie, ale także duża satysfakcja, ponieważ my również, jako mieszkańcy będziemy mogli korzystać z tych komunikacyjnych udogodnień.