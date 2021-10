„Krokusowa rewolucja” w Przecławiu

„Krokusowa rewolucja” gościła w sobotnie południe w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Na zaproszenie Klubu Młodych Ekologów, wraz z mieszkańcami gminy Kołbaskowo, sadzono krokusy na terenie przylegającym do GPKSiR. Posadzono tam 1500 cebulek krokusów.

Pogoda dopisała i wspólnie obsadzono misy przy prawie 100 drzewach rosnących przy obiektach GOKSiR. Do sadzenia przyłączyły się rodziny – m.in. pani Alicja z dziećmi i pan Krzysztof z córką. Główne zadanie spadło jednak na młodych ekologów i ich opiekuna – koordynatora KME Roberta Sokołowskiego. To pasjonat potrafiący oderwać dzieciaki od komputerów i zachęcić do realizacji wspólnych zadań przyrodniczych i ekologicznych. Klub ekologów działa od roku, ale już zdążył pozyskać środki i stworzyć ogród warzywny na terenie GOKSiR.

– Coraz więcej dzieci ze szkół podstawowych gminy Kołbaskowo uczestniczy w naszych zajęciach – mówi Robert Sokołowski. – To sadzenie krokusów wpisuje się pięknie w nasze zadania. Frekwencja młodzieży i jej zaangażowanie świadczy o tym, że to fajna akcja i będziemy ją kontynuować w kolejnych latach. Mamy wiele planów na przyszłość, w tym wyprawę ekologów do Peru. Niemożliwe? Kto nie marzy, nie leci do gwiazd!

Wspólnie sadziły krokusy m.in. Oliwia Lubińska i Nadia Krzywdzińska. W Klubie Młodych Ekologów są od początku. Z dumą opowiadają jak powstawał ich ogród i jak uprawiają wspólnie warzywa o których istnieniu nawet wcześniej nie wiedziały. Sprzątają swoje osiedle i wieś, mówią o planach pomocy schronisku dla zwierząt w Dobrej oraz planach wspierania WOŚP. Cieszą się z posadzonych krokusów i z niecierpliwością będą oczekiwać wiosennego efektu Krokusowej Rewolucji w Przecławiu.

Obok nich sadził cebulki Oliwier z klasy III d SP w Przecławiu. Mówił, że lubi kwiaty i wiosną przyjdzie tu z rodzicami, by pokazać efekt swojej pracy. – To będą krokusy dla mojej mamy – zapowiedział.

Tysiąc cebulek krokusów na tę akcję przekazał Urząd Gminy Kołbaskowo, kolejne 500 posadzono dzięki wsparciu przez firmę Zielone Ogrody Sylwiusza Mołodeckiego.

Partnerem „Krokusowej Rewolucji” jest Kurier Szczeciński. Więcej zdjęć można obejrzeć na naszym portalu www.24kurier.pl.

