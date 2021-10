Krokusowa rewolucja w Przecławiu

Krokusowa Rewolucja gościła w sobotnie południe w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Na zaproszenie Klubu Młodych Ekologów, wraz z mieszkańcami gminy Kołbaskowo, sadzono krokusy na terenie przylegającym do GPKSiR. Posadzono tam 1500 cebulek krokusów.

Pogoda dopisała i wspólnie obsadzono misy przy prawie 100 drzewach rosnących przy obiektach GOKSiR. Do sadzenia przyłączyły się rodziny - m.in. pani Alicja z dziećmi i pan Krzysztof z córką. Główne zadanie spadło jednak na młodych ekologów i ich opiekuna - koordynatora KME Roberta Sokołowskiego. To pasjonat potrafiący oderwać dzieciaki od komputerów i zachęcić do realizacji wspólnych zadań przyrodniczych i ekologicznych. Klub ekologów działa od roku, ale już zdążył pozyskać środki i stworzyć ogród warzywny na terenie GOKSiR.

- Coraz więcej dzieci ze szkół podstawowych gminy Kołbaskowo uczestniczy w naszych zajęciach – mówi Robert Sokołowski. - To sadzenie krokusów wpisuje się pięknie w nasze zadania. Frekwencja młodzieży i jej zaangażowanie świadczy o tym, że to fajna akcja i będziemy ją kontynuować w kolejnych latach. Mamy wiele planów na przyszłość, w tym wyprawę ekologów do Peru. Niemożliwe? Kto nie marzy, nie leci do gwiazd!

Wspólnie sadziły krokusy m.in. Oliwia Lubińska i Nadia Krzywdzińska. W Klubie Młodych Ekologów są od początku. Z dumą opowiadają jak powstawał ich ogród i jak uprawiają wspólnie warzywa o których istnieniu nawet wcześniej nie wiedziały. Sprzątają swoje osiedle i wieś, mówią o planach pomocy schronisku dla zwierząt w Dobrej oraz planach wspierania WOŚP. Cieszą się z posadzonych krokusów i z niecierpliwością będą oczekiwać wiosennego efektu Krokusowej Rewolucji w Przecławiu.

Obok nich sadził cebulki Oliwier z klasy III d SP w Przecławiu. Mówił, że lubi kwiaty i wiosną przyjdzie tu z rodzicami, by pokazać efekt swojej pracy. - To będą krokusy dla mojej mamy - zapowiedział.

Tysiąc cebulek krokusów na tę akcję przekazał Urząd Gminy Kołbaskowo, kolejne 500 posadzono dzięki wsparciu przez firmę Zielone Ogrody Sylwiusza Mołodeckiego.

Partnerem "Krokusowej Rewolucji" jest Kurier Szczeciński.

