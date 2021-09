Zielone kwitnące wzgórze

Państwo Anna i Andrzej Kostańscy swoją działkę nabyli jesienią 2005 roku. – Przez 4 lata pracy osiągnęliśmy stan, który nas zadowalał. Kolejne 10 lat to nieustanna ewolucja, która trwa do dziś – mówi pan Andrzej. Efekt „przed i po” wprawia w osłupienie, gdyż na przestrzeni lat kawałek ziemi na ROD „Bukowina” zmienił się nie do poznania.

Działka na wzgórzu jest zadziwiająco urokliwa. Nie należy jednak zapominać, że takie ukształtowanie terenu to nie lada wyzwanie dla właścicieli.

– Pierwsze dwa sezony obfitowały niestety w zmarnowane rośliny – opowiada pan Andrzej. – Kilkadziesiąt rodzajów kwiatów i ziół nie przyjęło się na skarpach, woda spływała, a rośliny usychały. Z czasem jednak udało się obsiać z powodzeniem wszystkie miejsca.

W ogrodzie można znaleźć wiele kwiatów, m.in.: róże, hortensje bukietowe oraz drzewiaste, pelargonie, aksamitki, begonie, irysy, dalie czy milin amerykański. Są też drzewa owocowe: jabłonie, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie oraz śliwy. Państwo Kostańscy posiadają również pokaźny warzywnik. Ponadto zaobserwować można również dorodny orzech włoski oraz rododendrony, winogrona i truskawki.

Przekraczając bramę tego zielonego królestwa, zdobioną przez łuk różany, można dostrzec wiele elementów ozdobnych. W oczy rzuca się m.in. fontanna.

– Po zrobieniu oczka wodnego żaby przywędrowały do nas same. Od kwietnia do końca czerwca rechot słychać tu przez całą dobę. Nasi lokatorzy odwiedzają również inne działki, ale zawsze do nas wracają – opowiada pan Andrzej. – W oczku wodnym pływają także karasie czerwone, ok. 20 sztuk.

Pani Anna na wspomnienie zwierzęcych lokatorów dodaje także, że ich działkę odwiedza lis.

Niekwestionowanym sercem tej działki jest drewniany domek na wzgórzu. Urocza posiadłość z tarasem, pełna kwiatów doniczkowych wiszących na balustradach i pergolach, jest w tym przypadku bardzo wymowną kropką nad i tego miejsca pełnego kolorów, zapachów i spokoju.

Pomysłem p. Andrzeja jest piwnica-ziemianka na przetwory. ©℗

Natalia ZABOROWSKA