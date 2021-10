Pogadaj o Berlinie! Spotkanie z autorem nietypowego przewodnika

Oficjalna premiera książki pt. „OffBerlin. Przewodnik alternatywny” oraz spotkanie autorskie z Markiem Defée zaplanowane jest na niedzielę (3 października) w godz. 12 - 13.30 podczas Szczecińskiego Bazaru Smakoszy w OFF Marinie (ul. Chmielewskiego 18).

Autor w przewodniku proponuje wędrówkę po swoich ulubionych dzielnicach i mało znanych zakątkach. Perełki street foodu, kawiarnie, bary, weekendowe ryneczki, pchle targi, miejsca z designem, squaty, graffiti, muzyka uliczna, tańce nad Szprewą, plaże w środku miasta, życie nocne – to tylko część atrakcji, które opisuje ten nietypowy przewodnik.

- Ta książka jest zebraniem własnych, wydeptanych ścieżek po Berlinie. Ona świadomie odbiega od standardowego przewodnika. Nie ma tu charakterystycznych miejsc, opisanych w wielu innych publikacjach - opowiada Marek Defée. - Mój przewodnik to raczej wyraz subiektywnych odczuć i emocji związanych z Berlinem. Pisząc przewodnik, chciałem podzielić się z czytelnikami moim berlińskimi odkryciami, licząc na to, że to będzie dla nich inspiracja. Tu muszę zaznaczyć, że ja nigdy w Berlinie nie mieszkałem. Pierwszy raz pojechałem do Berlina Wschodniego w czasach głębokiego NRD, z kolei w Berlinie Zachodnim byłem po raz pierwszy w 1986 przy okazji wyjazdu na południe Europy.

Henryk Sawka - rysownik, satyryk tak rekomenduje przewodnik: "Mimo iż do Berlina jeździłem od wczesnej młodości i to nie tylko po buty, a teraz jako pełnoprawny (jeszcze) Europejczyk mam okazję bywać w nim po kilkanaście razy w roku, „OffBerlin. Przewodnik alternatywny” przeczytałem z zapartym tchem i polecam go każdemu, kto chce naprawdę poznać to niesamowite miasto. Widać, że autor przemierzył je na własnych nogach wzdłuż i wszerz. Poznawał osobiście, od kuchni, i to nie tylko w sensie przenośnym. Marek Defée dzieli się swoim doświadczeniem, doznaniami i przemyśleniami. Strona po stronie. Dzięki temu przewodnikowi Berlin tylko zyskuje, bo oglądamy go z ciekawszej strony".

Podczas niedzielnego wydarzenia będzie okazja, aby poznać autora przewodnika, nabyć jego książkę z dedykacją oraz oczywiście porozmawiać o Berlinie.

