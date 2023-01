Patryk Dobek ponownie najlepszy

W poniedziałkowy wieczór w Centrum Konferencyjnym Hanza Tower przy al. Wyzwolenia odbyła się Uroczysta Gala Mistrzów Sportu, na której podsumowano wyniki 68. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego Anno Domini 2022, a podobnie jak przed rokiem głosami naszych Czytelników zwyciężył lekkoatleta Patryk Dobek, zaś najlepszym szkoleniowcem wybrany został sportowy nauczyciel pływania Oskar Krupecki.

Wyboru dokonali, jak już wspomnieliśmy, Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego”, na tradycyjnych kuponach papierowych oraz za pośrednictwem SMS-ów, a dodajmy, że w tym roku telefonicznych notowań było znacznie więcej niż tych pierwszych. Może dlatego, że SMS-y przyjmowaliśmy tydzień dłużej niż kupony…?

Dziesiątkę najlepszych sportowców 2022 roku zdominowali lekkoatleci, których było aż pięcioro, w tym troje z MKL-u Szczecin, a ponadto byli zawodnicy OSoT-u Szczecin i Barnima Goleniów. Przedstawiciele królowej sportu zajęli aż połowę nagrodzonych miejsc oraz dwie pozycje na podium, w tym tę najbardziej eksponowaną. W kontekście tak zdecydowanej dominacji nieco dziwi, że w trójce najlepszych trenerów nie znalazł się żaden szkoleniowiec lekkoatletów… Może nasi sportowcy w tej dyscyplinie są tak dobrzy, że nie potrzebują nauczycieli?

W dziesiątce najlepszych znalazły się aż trzy siatkarki Grupy Azoty Chemik Police, w tym jedna ze srebrnym medalem, a w rywalizacji trenerów wicemistrzem został szkoleniowiec polickiego klubu, więc w korespondencyjnym pojedynku Chemik pokonał MKL 4:3. Naszą dziesiątkę uzupełniają plasujący się tuż za podium piłkarz PKO BP Ekstraklasy i uczestnik mistrzostw świata w Katarze oraz mistrzyni Polski w karate. W złotej dziesiątce nie ma ani jednego pływaka, a dla rekompensaty trener tej dyscypliny wygrał we współzawodnictwie szkoleniowców, w której na podium stanął też sensei, czyli mistrz i nauczyciel wschodnich sztuk walki.

Patryk Dobek wygrał tak jak przed rokiem, gdy doceniono jego brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio w biegu na 800 metrów, a teraz do wygranej wystarczyło mu złoto mistrzostw Polski. Wicemistrzyni Agnieszka Korneluk to reprezentantka kraju w udanych dla Biało-Czerwonych mistrzostwach świata siatkarek, mistrzyni Polski, a w grupie Ligi Mistrzyń miała II miejsce. Trzecia Monika Jackiewicz to w maratonie brązowa medalistka mistrzostw Europy w drużynie i mistrzyni kraju. Tuż za podium uplasował się piłkarz Kamil Grosicki, brązowy medalista PKO BP Ekstraklasy (z Pogonią wywalczył też awans do II rundy Ligi Konferencji Europy) i reprezentant Polski na niedawnych mistrzostwach świata w Katarze. Piąty był mistrz kraju w skoku wzwyż Piotr Lisek, a za nim uplasowała się złota medalistka mistrzostw Polski w karate WKF (wersja olimpijska) Patrycja Szelągiewicz. Siódmy Przemysław Słowikowski to sprinter i brązowy medalista mistrzostw Europy w sztafecie, wicemistrz kraju i halowy wicemistrz Polski. Za nim był Michał Rozmys, mistrz kraju w biegu na 1500 metrów. Czołową dziesiątkę zamykają dwie siatkarki mistrza Polski Grupy Azoty Chemik Police, atomowo atakująca Serbka Jovana Brakočević-Canzian i libero reprezentacji Polski Maria Stenzel. Rywalizację trenerów wygrał szkoleniowiec MKP Szczecin Oskar Krupecki, wyprzedzając prowadzącego polickie siatkarki Marka Mierzwińskiego i Piotra Juszczaka, będącego człowiekiem-orkiestrą w szczecińskim Bodaikanie, a na podium nie udało się zmieścić trenerowi Pogoni Jensowi Gustafssonowi…

Oprócz wyboru najlepszych sportowców i trenerów, co dokonało się dzięki głosom naszych Czytelników, kapituła plebiscytu, złożona z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa, przyznała także nagrody specjalne. Drużyną Roku zostały siatkarki Grupy Azoty Chemik Police, które wywalczyły mistrzostwo Polski, zaś w Lidze Mistrzyń zajęły II miejsce w grupie, a dodajmy, że w kolejnej edycji tych elitarnych rozgrywek wygrały już dwa grupowe pojedynki. Tym razem nagrodziliśmy dwóch Młodzieżowców Roku, bo oprócz pełnoletniego kajakarza Wiskordu Szczecin Kacpra Sieradzana, wicemistrza świata i Europy oraz trzykrotnego mistrza kraju (wszystko w najbardziej prestiżowych jedynkach), doceniliśmy także zaledwie 15-letniego pięściarza CMS SMS i BKS Skorpion Szczecin Fabiana Urbańskiego, mistrza Polski i wicemistrza Starego Kontynentu. Także dwie nagrody przypadły sportowcom niepełnosprawnym i wyróżniliśmy nie tylko wioślarską dwójkę KSI Startu Szczecin, Michała Gadowskiego z Jolantą Majką, triumfatorów Pucharu Świata, wicemistrzów globu i brązowych medalistów mistrzostw Europy, ale również niesłyszącego lekkoatletę SKSG Korony Szczecin Bartosza Brzezickiego (19-latek pierwszy raz pojechał na XXIV Letnie Igrzyska Olimpijskie Głuchych w Caxias do Sul w Brazylii i skacząc wzwyż 192 cm, został mistrzem olimpijskim jako najmłodszy zawodnik ze wszystkich startujących lekkoatletów). Imprezą Roku było otwarcie miejskiego stadionu piłkarskiego im. Floriana Krygiera i mecz PKO BP Ekstraklasy Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk, wygrany przez portowców 2:1. Sponsorem Roku została Polska Grupa Energetyczna, wspierająca m.in. koszykarzy grającej w Energa Basket Lidze PGE Spójni Stargard, I-ligowych piłkarzy ręcznych PGE KPR Gryfino i klub KSI Start Szczecin.

Wręczanie trofeów naszym laureatom przeplatane było występami artystycznymi, a po części oficjalnej odbył się bankiet i zabawa taneczna. Organizatorami 68. edycji Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” oprócz naszej redakcji byli: Urząd Miejski w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. ©℗

(mij)

NASI LAUREACI

ZAWODNICY

1. Patryk Dobek (MKL Szczecin), lekkoatletyka

2. Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

3. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin), lekkoatletyka

4. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), piłka nożna

5. Piotr Lisek (OSoT Szczecin), lekkoatletyka

6. Patrycja Szelągiewicz (Bodaikan Szczecin), karate

7. Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin), lekkoatletyka

8. Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów), lekkoatletyka

9. Jovana Brakočević-Canzian (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

10. Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

TRENERZY

1. Oskar Krupecki (MKP Szczecin), pływanie

2. Marek Mierzwiński (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

3. Piotr Juszczak (Bodaikan Szczecin), karate

