Najwięcej nagród miał… trener bramkarzy

W poniedziałkowy wieczór w Domu Kultury „Krzemień” przy ul. Krzemiennej w Podjuchach odbyło się uroczyste podsumowanie 67. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 czołowych trenerów województwa zachodniopomorskiego. W tegorocznej rywalizacji stawkę zdominowali uczestnicy igrzysk olimpijskich oraz… piłkarze.

Głosami naszych Czytelników najlepszym sportowcem został brązowy medalista igrzysk olimpijskich Tokio 2020 w biegu na 800 metrów Patryk Dobek z MKL-u Szczecin, wyprzedzając wicemistrzynię olimpijską w żeglarstwie Agnieszkę Skrzypulec z klubu SEJK Pogoń Szczecin oraz skoczka o tyczce Piotra Liska z OSoT-u Szczecin.

Za najlepszego szkoleniowca uznano trenera piłkarzy Pogoni Szczecin Kostę Runjaicia, który w sezonie 2020/21 doprowadził portowców do III miejsca w PKO BP Ekstraklasie, a w obecnych rozgrywkach jego podopieczni zakończyli rok na pozycji wicelidera tabeli. Za nim na podium uplasowali się trener lekkoatletów MKL-u Szczecin, a głównie Patryka Dobka, Zbigniew Król oraz szkoleniowiec zawodniczek sekcji kolarskiej Ziemi Darłowskiej Marcin Adamów.

Za najlepszych zawodników niepełnosprawnych uznaliśmy trójkę czołowych uczestników igrzysk paraolimpijskich Tokio 2020: tenisistkę stołową Natalię Partykę (złoto w drużynie i brąz indywidualny), tenisistę stołowego Patryka Chojnowskiego (złoto w rywalizacji indywidualnej) oraz lekkoatletkę Joannę Oleksiuk (4. miejsce w pchnięciu kulą). Ponadto specjalne wyróżnienie w tej kategorii postanowiliśmy przyznać klubowi SKSG Korona Szczecin. Przypomnijmy, że sportowcy Korony świetnie spisali się w mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, bo srebrne medale wywalczyli Bartłomiej Janda i Daniel Kowalik, a brązowy – Mateusz Borowski. Natomiast w mistrzostwach świata w maratonie brązowe krążki zdobyli Rafał Nowak i Agata Kosztowny. Mecenasem sportu Anno Domini 2021 została naszą decyzją wybrana Grupa Polmotor za projekt „Kia Polmotor Sport to my”, do którego dołączył m.in. triumfator naszego plebiscytu Patryk Dobek. Juniorem roku został młody utalentowany pięściarz Bokserskiego Klubu Sportowego Skorpion Szczecin Mateusz Urban, aktualny mistrz Polski w swojej kategorii wiekowej, najlepszy zawodnik MP, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata i mistrzostw Europy, zwycięzca międzynarodowego turnieju w Niemczech.

Z powodu pandemii w ubiegłym roku nie przeprowadziliśmy tradycyjnego plebiscytu, a zamiast niego Plebiscyt 75-lecia „Kuriera Szczecińskiego”, którego pomysłodawcą był śp. Wojciech Parada i to właśnie on, tuż przed niespodziewaną śmiercią, zdążył podliczyć wyniki wszystkich 66 edycji naszego konkursu. Przed rokiem nie mogliśmy należycie uhonorować zwycięzców i uczyniliśmy to dopiero z opóźnieniem na poniedziałkowej gali w „Krzemieniu”. Przypomnijmy, że Plebiscyt 75-lecia „Kuriera Szczecińskiego” wygrał mistrz olimpijski i mistrz świata Marek Kolbowicz, wyprzedzając kolarza Ryszarda Dawidowicza i kajakarza Władysława Szuszkiewicza. Wśród szkoleniowców najlepszy okazał się szkoleniowiec kolarzy Waldemar Mosbauer, który wyprzedził trenera wioślarzy Krzysztofa Krupeckiego i nauczyciela pływaków Mirosława Drozda.

W poniedziałek najwięcej nagród nie odebrał jednak nikt, spośród wcześniej wymienionych wybitnych przedstawicieli świata sportu, lecz trener bramkarzy Pogoni Szczecin Andrzej Krzyształowicz, zastępujący triumfatora wśród trenerów Kostę Runjaicia oraz czwórkę jego podopiecznych: Dantego Stipicę (4. miejsce), Kacpra Kozłowskiego (5. lokata), Sebastiana Kowalczyka (7. pozycja) i Benedikta Zecha (9. miejsce).

– Najbardziej cieszy mnie wysokie, tuż za podium, miejsce bramkarza Dantego Stipicy, bo właśnie jemu oraz drugiemu golkiperowi Jakubowi Bursztynowi poświęcam najwięcej czasu na treningach – powiedział A. Krzyształowicz. – Chorwacki bramkarz prezentuje naprawdę równą i wysoką formę, lecz trudno mi zaryzykować twierdzenie, czy jest to najlepszy zawodnik na tej pozycji w historii Pogoni, bo przecież było w szczecińskim klubie wielu wybitnych bramkarzy, jak choćby uczestnik mistrzostw świata Radosław Majdan. ©℗

