Głosowanie tylko do środy

Powoli kończy się głosowanie w 67. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 czołowych trenerów województwa zachodniopomorskiego. W gronie pretendentów jest tym razem aż 23 zawodników i 18 szkoleniowców. Papierowe kupony można wysyłać pocztą lub wrzucać do naszej redakcyjnej skrzynki przy pl. Hołdu Pruskiego 8. Można też głosować SMS-ami.

Rywalizacja jest bardzo wyrównana i różnice punktowe pomiędzy zawodnikami, a zwłaszcza trenerami, są bardzo małe. Zachęcamy więc do głosowania, bo każdy kupon może mieć znaczenie! Do oddania głosów zostało już niewiele czasu, bo tylko dziś i w środę można wysyłać kupony lub SMS-y.

Przypominamy, że nasi kandydaci w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka, generalnie powinni zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata albo Europy. Plebiscytową przepustką jest także uzyskanie tytułu mistrza Polski. Kapituła miała też prawo w szczególnych przypadkach zgłosić sportowca niespełniającego tych kryteriów. W sportach drużynowych, dla których zrobiliśmy preferencję, bo gry zespołowe są chyba najpopularniejsze wśród kibiców, plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. ©℗

(mij)

Wysyłanie kuponów

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera”. Nie będą uznawane za ważne kupony błędnie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów.

W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Kupony należy nadsyłać do 1 grudnia pod adresem: Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego). Do redakcyjnej skrzynki na budynku „Kuriera” można je wrzucać także do godz. 24 dnia 1 grudnia.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy do godz. 24 dnia 1 grudnia. Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Każdy głos na zawodnika (zawodników) wart jest 6 punktów, a na trenera 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em).

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca wysyłają na nr 72601 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika, natomiast na trenera na numer 7248. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 72601 lub 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy dzwonić do redakcji na numer telefonu: 91 44-29-160 w godz. 10-15. ©℗

LISTA KANDYDATÓW

ZAWODNICY

1. Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

2. Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard, zapasy)

3. Jovana Brakocević-Canzian (Grupa Azoty Chemik Police, siatkówka)

4. Patryk Dobek (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

5. Marlena Karwacka (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

6. Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

7. Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

8. Paweł Krupa (Sandra SPA Pogoń Szczecin, piłka ręczna)

9. Piotr Lisek (OSoT Szczecin, lekkoatletyka)

10. Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police, siatkówka)

11. Adam Nowicki (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

12. Karol Ostrowski (MKP Szczecin, pływanie)

13. Daria Pikulik (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

14. Wiktoria Pikulik (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

15. Małgorzata Roszatycka (SGA MKS Pogoń Szczecin, gimnastyka artystyczna)

16. Michał Rozmys (Barnim Goleniów, lekkoatletyka)

17. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby)

18. Jakub Schenk (King Szczecin, koszykówka)

19. Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

20. Dante Stipica (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

21. Tomasz Śnieg (PGE Spójnia Stargard, koszykówka)

22. Benedikt Zech (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

23. Sebastian Wiktorzak (BKS Skorpion Szczecin, boks)

TRENERZY

31. Marcin Adamów (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

32. Rafał Biały (Sandra SPA Pogoń Szczecin, piłka ręczna)

33. Agnieszka Górska (SGA MKS Pogoń Szczecin, gimnastyka artystyczna)

34. Zygfryd Jarema (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

35. Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy)

36. Jacek Kostrzeba (Barnim Goleniów, lekkoatletyka)

37. Zbigniew Król (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

38. Oskar Krupecki (MKP Szczecin, pływanie)

39. Mariusz Kucharczyk (Feniks Pesta Stargard, zapasy)

40. Marek Łukomski (PGE Spójnia Stargard, koszykówka)

41. Zbigniew Murawski (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

42. Kosta Runjaić (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

43. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

44. Marcin Szczepański (OSoT Szczecin, lekkoatletyka)

45. Eugeniusz Watutin (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby)

46. Andrzej Zieliński (H2O Szczecin, sporty motorowodne)

47. Karol Chabros (BKS Skorpion Szczecin, boks)

48. Marcin Stankiewicz (BKS Skorpion Szczecin, boks)

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA