Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego". Powracamy do dobrej tradycji

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, pomimo iż koronawirus nadal nie odpuszcza, powracamy do naszej dobrej tradycji organizowania plebiscytu sportowego na 10 najlepszych sportowców i 3 czołowych trenerów województwa zachodniopomorskiego. Świat sportowy nie poddał się pandemii i wznowił rywalizację, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, więc w tej sytuacji zwracamy się do naszych Czytelników, by dokonali wyboru.

Dziś prezentujemy wstępną listę kandydatów 67. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego" ustaloną przez Kapitułę, złożoną z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa. Kandydaci musieli wykazać się osiągnięciami w 2021 r. w sporcie seniorskim.

Przepustki plebiscytowe

W sportach indywidualnych generalnie powinien to być medal: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata albo Europy lub tytuł mistrza Polski, ale Kapituła ma też prawo w szczególnych przypadkach zgłosić sportowca nie spełniającego tych kryteriów. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką jest powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej.

Czekamy na zgłoszenia Czytelników

Zapewne nie na naszej liście nie ma wszystkich, zasługujących na wyróżnienie i dlatego Czytelnicy mają jeszcze prawo zgłosić swoich kandydatów, jeśli spełniają oni regulaminowe kryterium. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, dyscyplinę sportową, klub oraz osiągnięcia w 2021 r., a także imię i nazwisko zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego. Zgłoszenia należy wysłać mailem na adres: mal@kurier.szczecin.pl do wtorku (9 listopada) do godz. 15. W przypadku problemów z wysłaniem wiadomości e-mailowej, jest jeszcze alternatywna możliwość zgłoszenia kandydata telefonicznie, w poniedziałek (8 listopada) w godz. 11-13 lub 21-24 pod numerem 501-573-170.

Ostateczną listę kandydatów, wraz z pierwszym kuponem do głosowania tradycyjnego (będzie też możliwość głosowania SMS-owego) zamieścimy w magazynowym wydaniu w piątek 12 listopada.

Plebiscyt 75-lecia

Ubiegły 2020 rok bardzo różnił się od poprzednich i śmiało można stwierdzić, że z powodu pandemii koronawirusa był dramatyczny, oczywiście także w sporcie. Sytuacja epidemiczna wymusiła sporo zmian i my także musieliśmy się do tego dostosować. Zamiast tradycyjnego plebiscytu sportowego zorganizowaliśmy sportowy Plebiscyt 75-lecia „Kuriera Szczecińskiego”, w którym wśród sportowców triumfował mistrz olimpijski i mistrz świata Marek Kolbowicz, a wśród szkoleniowców najlepszym okazał się wychowawca całej plejady mistrzów – Waldemar Mosbauer. Zamiast głosowania Czytelników, w poprzednim roku podsumowaliśmy wszystkie punkty zdobyte przez sportowców i szkoleniowców przez dotychczasowe 66 edycji naszej zabawy i na tej podstawie wyłoniliśmy 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów 75-lecia! Dlaczego dokonaliśmy takiej zmiany? Po prostu zostaliśmy do tego zmuszeni. Przecież w niektórych dyscyplinach rywalizacja toczy się prawie normalnie, w innych w bardzo ograniczonym zakresie, nieraz szczątkowym lub prawie żadnym. Trudno więc było urządzać tradycyjny plebiscyt, bo nie wszyscy mieliby równe szanse, gdyż bardzo wiele imprez odwołano. My jednak naszej zabawy nie chcieliśmy odwoływać i nie poddaliśmy się wirusowi. Dopingowało nas wiele spraw, a m.in. motto kibiców Pogoni Szczecin, że „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą!”. W każdej sytuacji trzeba mieć nadzieję i jak mawiał legendarny bard i poeta Wojciech Młynarski: „Róbmy swoje!”. My też tak zrobiliśmy i urządziliśmy nieco inny plebiscyt niż co roku.

Po podliczeniu wszystkich 66 edycji plebiscytów sportowych naszej gazety okazało się, że wśród zawodników zdecydowanie zwyciężył wioślarz AZS-u Szczecin Marek Kolbowicz, którego nasi Czytelnicy aż 18 razy wybierali do najlepszej dziesiątki, dzięki czemu zgromadził 168 punktów, wyprzedzając kolarza Ryszarda Dawidowicza (11-krotny laureat, 87 punktów) i kajakarza Władysława Szuszkiewicza (dziesięć razy w dziesiątce, 75 punktów). W rywalizacji trenerów bezapelacyjnie zwyciężył szkoleniowiec kolarzy Gryfa Szczecin Waldemar Mosbauer, wybierany 17 razy, dzięki czemu zgromadził 42 punkty. Dodajmy, że trenerom było trudniej punktować, bo za I miejsce mieli tylko 3 punkty i nagradzanych było co roku jedynie trzech szkoleniowców, podczas gdy sportowców wybierano dziesięciu i triumfator dostawał 10 punktów. Najlepszy trener wyprzedził wicemistrza, szkoleniowca wioślarzy Krzysztofa Krupeckiego, który był wybierany nieco częściej, bo aż 18 razy, ale punktów zgromadził ciut mniej, bo 35. Na najniższym stopniu podium trenerów 75-lecia „Kuriera” stanął trener szczecińskich pływaków Mirosław Drozd, wybierany 9 razy, co pozwoliło zgromadzić 16 punktów.

Triumfatorzy 66. plebiscytu

Jeśli odwołaliśmy się do historii, to z kronikarskiego obowiązku odnotujmy też triumfatorów sprzed dwóch lat w ostatnim zorganizowanym, czyli 66. plebiscycie. Piotr Lisek znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych sportowców województwa zachodniopomorskiego po raz szósty, zwyciężył natomiast po raz trzeci. Jest najlepszym sportowcem mijającej dekady w naszym regionie, z licznymi sukcesami. Na drugim miejscu uplasowała się Małgorzata Hołub-Kowalik, która wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata w sztafecie 4 x 400 metrów. Na trzecim miejscu uplasowała się Natalia Partyka, brązowa medalistka drużynowych mistrzostw Europy w tenisie stołowym, jednocześnie brązowa medalistka igrzysk europejskich. Trenerem roku 2019 Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” wybrali niemieckiego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin Kostę Runjaica, który wyprzedził Marcina Szczepańskiego opiekującego się Piotrem Liskiem i Rafała Białego, prowadzącego drużynę piłkarzy ręcznych Sandry.

A teraz powróćmy do teraźniejszości i przedstawmy naszą wstępną propozycję.

Lista kandydatów na sportowca roku 2021

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Małgorzata Roszatycka - złoto mistrzostw Polski w wieloboju

KOLARSTWO

Maciej Bielecki - brązowy medal w sprincie drużynowym mistrzostw Europy Elity

Daria Pikulik - brązowy medal w konkurencji scratch mistrzostw Europy Elity

Marlena Karwacka - olimpijka z Tokio w konkurencji sprintu

Wiktoria Pikulik - olimpijka z Tokio, 6. miejsce w konkurencji madison

KOSZYKÓWKA

Jakub Schenk - czołowy gracz Kinga powołany do reprezentacji

Tomasz Śnieg - czołowy gracz PGE Spójni

LEKKOATLETYKA

Patryk Dobek - halowy mistrz Europy na 800 m i brązowy medalista igrzysk olimpijskich

Piotr Lisek - brązowy medalista halowych mistrzostw Europy

Michał Rozmys - 6 zawodnik igrzysk olimpijskich i halowych mistrzostw Europy w biegu na 1500

Adam Nowicki - 38 zawodnik biegu maratońskiego na igrzyskach w Tokio

PIŁKA NOŻNA

Dante Stipica - najlepszy bramkarz PKO BP Ekstraklasy

Benedykt Zech - czołowy stoper PKO BP Ekstraklasy

Kacper Kozłowski - reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw Europy



Sebastian Kowalczyk - najlepszy rodowity szczecinianin PKO BP Ekstraklasy

PIŁKA RĘCZNA

Paweł Krupa - czołowy gracz PGNiG Superligi

PŁYWANIE

Karol Ostrowski - olimpijczyk z Tokio, mistrz Polski

SIATKÓWKA

Jovana Brakocević-Canzian- mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski druga w klasyfikacji punktujących Tauron Ligi sezonu 2020/2021

Martyna Łukasik - mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski, reprezentantka kraju i ćwierćfinalistka mistrzostw Europy

WARCABY

Natalia Sadowska - srebro mistrzostw Europy w drużynie blitza, brąz indywidualny mistrzostw Europy w blitzu, 4 miejsce w klasycznych mistrzostwach świata, finalistka meczu o mistrzostwo świata, MS, finał MS, 4. miejsce drużynowych mistrzostw Europy

ZAPASY

Krzysztof Bieńkowski - zdobył w Warszawie srebrny medal mistrzostw Europy w zapasach w stylu wolnym

ŻEGLARSTWO

Agnieszka Skrzypulec - w parze z załogantką Jolantą Ogar-Hill, podczas igrzysk olimpijskich Tokio 2020 wywalczyła srebrny medal w Klasie 470

W rywalizacji trenerów na naszej wstępnej liście są szkoleniowcy wyżej wymienionych sportowców.