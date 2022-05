Zapisane w „Kurierze” (24.10.1957)

WFM-ka czeka na szczęśliwca

Po wyścigu kolarskim w Stargardzie między publiczność rozlosowane zostały nagrody. Główna z nich – motocykl marki WFM przypadła szczęśliwemu widzowi na bilet numer 000894.

Niestety do wczoraj posiadacz tego kuponu nie zgłosił się po odbiór nagrody. Może nadal chodzi pieszo, nie wiedząc o tym, że jest właścicielem eleganckiego motocykla.

„Kurier Szczeciński” z 24 października 1957 r.

Do portu szczecińskiego mogą już wpływać dziesięciotysięczniki

Pierwszy etap porządkowania toru wodnego prowadzącego ze Świnoujścia do Szczecina został zakończony. Na trasie tej, długości 68 km, głębokość toru wynosi obecnie 9,60 metra, zaś szerokość od 60 do 100 metrów. Ze Świnoujścia zatem do portu szczecińskiego mogą już płynąć bez przeszkód statki o nośności 10-11 tys. ton. Dotychczas takie statki musiały być częściowo wyładowywane w Świnoujściu. Poszerzenie toru umożliwia także mijanie się na trasie dwóch statków.

Stacja TV w Szczecinie w połowie 1958 r.?

Stosunkowo nieznaczną większością głosów MRN uchwaliła wczoraj przeznaczyć 750 tys. zł na końcowe prace przy uruchamianiu stacji telewizyjnej w Szczecinie. Kwota ta pochodzi z sum, niewydatkowanych na budowę nowej sali widowiskowej przy ZBM nie zatwierdzoną przez Prez. WRN.

Podobno za trzy miesiące stacja będzie mogła nadawać seanse kinowe, a od połowy przyszłego roku pełny program telewizyjny.

