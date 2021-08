Zapisane w „Kurierze” (10-22.04.1956)

Za cztery miesiące przybędzie 140 nowych nauczycieli

Rokrocznie do szkół szczecińskich przybywa po kilka tysięcy dziatwy. Potrzebni są nowi nauczyciele. W ub. roku osiedliło się w Szczecinie 90 nauczycieli, a w sierpniu br. zawita (z nakazami pracy) jeszcze 140.

Czy będą dla nich mieszkania? Na to pytanie już dziś trzeba szukać odpowiedzi, bo 4 miesiące to bardzo krótki okres czasu. Nie może się powtórzyć sytuacja sprzed roku, tak niemiła dla przyjezdnych. Na ten temat wiele mógłby powiedzieć Stefan Szmidt, obecny kierownik szkoły dla pracujących w Kluczu, który po przyjeździe mieszkał 12 dni na dworcu kolejowym. Podobny los spotkał Jana Zielińskiego, nauczyciela ze szkoły TPD nr 6. Następnym etapem ich tułaczki było schronisko turystyczne w zabudowaniu szkolnym przy al. Piastów.

Do dnia dzisiejszego jeszcze wielu nauczycieli mieszka w trudnych warunkach, jak np. Marian Szamburski z żoną – używa mansardowy nieogrzewany pokoik w szkole nr 32 przy ul. Siemiradzkiego, czy nauczyciel zamieszkały w gabinecie lekarskim szkoły TPD nr 8.

Skierowany przed rokiem apel do rodziców nie pozostał bez echa. (…) Apele do rodziców nie zapewniają jednak mieszkań dla wszystkich, a tym samym nie rozwiązują trudnego zagadnienia. I dlatego została powołana w Szczecinie komisja przydziału mieszkań dla nauczycieli. (…)

„Kurier Szczeciński” z dnia 10 kwietnia 1956 r.

Nowe mieszkania

Około 400 izb uzyska Pogodno z odbudowy bloku domów przy Janickiego, Mickiewicza i Brzozowskiego. Dalsze bloki odbudowuje się w głębi Brzozowskiego.

Jako pierwszy odbudowany zostanie budynek nr. 13 przy ul. Brzozowskiego (24 izby).

Co miesiąc ZBM – 2 (który prowadzi odbudowę) będzie oddawał gotowe bloki nowym mieszkańcom.

Aby jednak zabezpieczyć front robót na Pogodnie dyrekcja ZBM-u winna już teraz postarać się o „podrzucenie” na budowę potrzebnej ilości dźwigarów stalowych, a poza tym cegły dziurawki, no i co najmniej z 12 murarzy, bo tylu – jak mówi kierownik budowy Augustyn Kaczmarek – potrzeba do sprawnego prowadzenia robót.

„Kurier Szczeciński” z dnia 22 kwietnia 1956 r.

Cmentarzysko sprzed 2,5 tys. lat odkryto na Pomorzu Zachodnim

W zespole PGR Dobrowo, powiat Białogard w województwie koszalińskim, podczas robót budowlanych na terenie tego gospodarstwa natrafiono na szczątki kości i skorupy urn.

Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie powiadomione o tym odkryciu wysłało tam swoich pracowników naukowych. Na podstawie znalezionych urn i szczątków kości stwierdzono, że w Dobrowie znajduje się cmentarzysko sprzed 2,5 tys. lat, tj. z okresu powstawania początków kultury ludności pomorskiej.

Spodziewając się dalszych ciekawych odkryć, archeologowie z Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie rozpoczną w najbliższych dniach w Dobrowie prace wykopaliskowe.

„Kurier Szczeciński” z dnia 28 kwietnia 1956 r.