Zapisane w „Kurierze” (10.05.1959)

Poprawa w komunikacji tramwajowej

Jak nam komunikuje dyr. MPK, mgr Zygmunt Klonek, z dniem 4 bm. wprowadzony został nowy rozkład jazdy na szczecińskich liniach tramwajowych. Liczbę pociągów zwiększono do 102 tj. o 11 więcej niż w okresie zimowym. Dzięki temu poważnie usprawniona została komunikacja do portu i stoczni oraz na linii Gocław – Śródmieście („6”). Znacznie zwiększyła się również częstotliwość biegu pociągów. W czasie szczytowego nasilenia ruchu częstotliwość ta do portu i stoczni – wynosi 3 minuty, najmniejsza – po szczycie – 10 minut (tylko na liniach „5”, „7”, „8”, natomiast na innych od 6-8 minut.

Jednocześnie dyr. MPK wyjaśnia, że zdarzające się spóźnienia w ruchu tramwajowym spowodowanie są awariami lub wypadkami, przy czym – zdaniem Dyrekcji MPK – w przypadkach drobnych tylko uszkodzeń pojazdów, władze drogowe powinny maksymalnie skrócić procedurę likwidacji zakłóceń. Niepotrzebnie wstrzymuje się nieraz ruch na pół godziny tylko dlatego, że przy tramwaju oberwano uchwyt lub powstaje inna, malej wartości szkoda.

„Kurier Szczeciński” z 10 maja 1959 r.