Poznaj moc oszczędzania z Bystrzakami. Biedronka przedstawia nowy gang

Oszczędzanie to kwestia, do której Polacy w ostatnim czasie przykładają coraz większą wagę. Biedronka daje tę możliwość swoim klientom od wielu lat każdego dnia, a od 29 sierpnia klienci mogą oszczędzać jeszcze skuteczniej i zdobywać dodatkowe oszczędności w ramach Wirtualnego Portfela, dzięki nowej akcji lojalnościowej sieci - „Gang Bystrzaków”.

W ramach akcji „Gang Bystrzaków” oszczędzać można na dwa sposoby. W pierwszym poprzez skorzystanie ze specjalnych ofert w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub w drugim – odkładając część wydanych pieniędzy w ramach Wirtualnego Portfela.

Tygodniowe Misje Oszczędzania pozwalają na natychmiastowe oszczędności w trakcie zakupów konkretnych produktów biorących udział w akcji w danym tygodniu. Pierwsza misja otwierająca kampanię w tygodniu od 29 sierpnia startuje pod hasłem: „Kupuj w cenach niższych niż w zeszłym roku”. Dzięki niej klienci będą mogli kupić wybrane produkty w cenach niższych niż najniższa regularna cena danego produktu w 2021 roku. W rozpoczętej 29 sierpnia Tygodniowej Misji Oszczędzania znalazło się ponad 100 produktów. Są to m.in. kosmetyki, pieluchy, chemia gospodarcza i produkty spożywcze, takie jak: ketchup, lody, kawa, herbata, słodycze, przekąski, napoje.

Jednocześnie przez cały czas trwania akcji oszczędności można gromadzić w Wirtualnym Portfelu. Co tydzień za zakupy wybranych produktów z kartą Moja Biedronka przyznawany jest rabat kwotowy, który automatycznie zapisuje się w Wirtualnym Portfelu klienta. W tym tygodniu, kupując wszystkie produkty marki Nivea, klienci oszczędzają w Wirtualnym Portfelu aż 50 % zapłaconej kwoty. Pozostałe marki, które przynoszą oszczędności w tym tygodniu to: Taft - 35%, Milka - 25%, BeBeauty - 20% oraz Marletto, lody familijne w dużych opakowaniach - 20%. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków. Wysokość zaoszczędzonej kwoty można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

„Nasza nowa akcja lojalnościowa ma zupełnie inny charakter. Inflacja wymusza na nas wszystkich uważniejsze zarządzanie swoim portfelem. Biedronka będąc blisko swoich klientów, postanowiła z pomocą uwielbianego gangu edukować, jednocześnie oferując możliwość realnych oszczędności w trakcie codziennych zakupów i nagradzania za dokonywanie korzystnych wyborów” – mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

W ramach tegorocznej akcji za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę – te można zbierać do 19 listopada. Naklejki umożliwiają odbiór za darmo maskotki jednego z członków Gangu Bystrzaków. Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. To jedyny sposób, aby stać się właścicielem maskotki, ponieważ w tym roku nie będą one dostępne w sprzedaży.

Tradycyjnie akcji lojalnościowej towarzyszy książka – autorstwa Pauliny Płatkowskiej, pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja”. Jej bohaterami są członkowie gangu, którym życie i zabawy próbuje utrudniać zielony, niesympatyczny stwór – Paskudna Inflacja. Dzięki swojej koleżance Biedronce Bystrzakom udaje się znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Na podstawie prostych opowieści dotyczących życia codziennego dzieci uczą się tego, że warto oszczędzać. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek.

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy od 26.09.2022 do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Szczegóły akcji, regulamin i wyłączenia dostępne są na stronie https://gangbystrzakow.pl.

Źródło informacji: Jeronimo Martins Polska S.A.