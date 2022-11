Arche Dwór Uphagena w Gdańsku z kolejną nagrodą architektoniczną

Należący do Grupy Arche, zabytkowy Dwór Uphagena na Dolnym Mieście w Gdańsku wzbogacił się o kolejną nagrodę, tym razem przyznawaną przez Prezydent Gdańska.

Podczas organizowanej w Europejskim Centrum Solidarności gali, nagrodzono najlepsze gdańskie realizacje architektoniczne w latach 2020-2021. Spośród wielu nominowanych, kapituła konkursu, w skład której wchodzili przedstawiciele Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, w kategorii obiekty rewaloryzowane postanowiła nagrodzić obiekt Arche. W uzasadnieniu czytamy, że realizacja projektu wpisała się w program rewitalizacji Dolnego Miasta. Zrewitalizowano historyczne budynki i dodano do nich nowe kubatury, które doskonale integrują się z istniejącą tkanką urbanistyczną Dolnego Miasta. Nie tworzą dysonansu - wręcz przeciwnie, mimo pewnej ekskluzywności wymaganej dla funkcji hotelowych, otwarte przestrzenie pozostają do dyspozycji zarówno dla gości hotelowych, mieszkańców, jak i spacerowiczów – czytamy.

To kolejna prestiżowa nagroda przyznawana przez profesjonalną komisję, która trafiła do Arche Dworu Uphagena w Gdańsku. Przypomnijmy, że obiekt otrzymał już European Property Awards, statuetkę New Hotel of The Year 2022 Eurobuild, tytuł Modernizacja Roku 2021 oraz nagrodę Prime Property Prize 2022.

Kompleks składający się z dworu i starego szpitala został przejęty przez Grupę Arche w 2015 roku, a następnie zrewitalizowany i przystosowany do celów hotelowych. W obiekcie znajduje się 256 pokoi i apartamentów. Najstarsza część Dworu to 222-letnia rezydencja dawnego, gdańskiego kupca, w której przygotowano ekskluzywne komnaty rodziny Uphagenów z odkrytymi 18-to wiecznymi freskami, wyposażone w salony kąpielowe oraz zimowy ogród z egzotycznymi kwiatami.

Hotel dysponuje strefą saun oraz stylowym zapleczem konferencyjnym składającym się z siedmiu sal z nowoczesnym, multimedialnym wyposażeniem oraz dostępem do światła dziennego, którego łączna powierzchnia to 450 m.kw. Do dyspozycji gości jest także restauracja „Stara Kuchnia” z autorską kuchnią Rafała Wickiego, a także zaaranżowany w dawnej szpitalnej maglowni bar.

Nagrodę dla Arche Dworu Uphagena odebrał Piotr Grochowski, architekt gdańskiego projektu.

Źródło informacji: Arche SA