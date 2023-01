Analiza KAPE: aż o 40 proc. możemy zmniejszyć zużycie prądu w łazience

Niektóre urządzenia znajdujące się w łazience są wykorzystywane praktycznie codziennie, w związku z czym sposób ich użytkowania znacząco wpływa na wysokość rachunków za prąd. Jak pokazują wyniki analizy przeprowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii dla PKEE, aż o 31 proc. możemy zmniejszyć zużycie prądu przez suszarkę bębnową, a o 9 proc. przez suszarkę do włosów. Jak to zrobić?

Łazienka to jedno z pomieszczeń, z których wielokrotnie korzystamy każdego dnia. Warto zatem wdrożyć proste nawyki, by zaoszczędzić prąd i w efekcie zmniejszyć wysokość rachunków za energię elektryczną. A oszczędność w tym roku szczególnie się opłaca – dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej zapłacimy za prąd tyle, co w 2022 r., jeśli zmieścimy się w limicie zużycie energii dedykowanym dla naszego gospodarstwa domowego. Co należy więc zrobić?

Warto prać dopiero wtedy, gdy ma się pełną pralkę

Według obliczeń na podstawie kalkulatora dostępnego na stronie internetowej liczysieenergia.pl, korzystanie z pralki przez 60 minut dziennie zużywa w skali roku 162 kWh. Na zużycie energii przez to urządzenie wpływa kilka czynników, takich jak długość wybranego cyklu, ustawiona temperatura oraz to, czy urządzenie jest w całości wypełnione.

Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie poboru prądu przez pralkę. Pierwszym z nich jest zmniejszenie temperatury prania. Jak wynika z analizy KAPE, jeśli zdecydujemy się na 50 prań w temperaturze 40°C, zamiast 60, zaoszczędzimy rocznie około 20 zł. Z kolei włączanie pralki dopiero wówczas, gdy jest ona pełna, zmniejszy liczbę prań, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. Wiele pralek posiada również tryb Eko, który trwa dłużej, lecz jest bardziej energooszczędny.

O 1/3 można zmniejszyć zużycie prądu przez suszarkę bębnową

Korzystanie z suszarki bębnowej to atrakcyjne rozwiązanie - szczególnie zimą, kiedy możemy wyjmować z niej od razu suche i ciepłe ubrania. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii dla PKEE, dzięki świadomemu planowaniu prania oraz suszeniu przy pełnym załadunku, możemy zmniejszyć zużycie energii przez suszarkę bębnową aż o 31 proc.

Suszarka do włosów może zużywać o 9 proc. mniej prądu

Suszarka do włosów to urządzenie, z którego korzystamy kilka razy w tygodniu. Aby zmniejszyć ilość zużywanej przez nią energii, warto korzystać z niej możliwie jak najkrócej, wcześniej podsuszając włosy ręcznikiem. Jak wynika z analizy przygotowanej przez KAPE, dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie prądu przez suszarkę o ok. 9 proc.

O 72 proc. mniejsze rachunki za światło?

Niezwykle skutecznym rozwiązaniem w kontekście domowego oświetlenia, również w łazience, jest wymiana tradycyjnych żarówek na oświetlenie LED. Co więcej, jak wynika ze wspomnianej już analizy przygotowanej dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, korzystając z oświetlenia tylko wtedy, kiedy jest faktycznie potrzebne np. dzięki możliwości kontroli natężenia światła (poprzez pokrętło ścienne lub smartfon), możemy zmniejszyć zużycie prądu aż o 72 proc.

„Obecny kryzys energetyczny sprawia, że coraz częściej poszukujemy rozwiązań mających zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w naszych domach. Jak wynika z analiz KAPE, wprowadzając kilka drobnych nawyków do naszego codziennego życia, możemy sporo zaoszczędzić. Przykładowo, jeśli 4 razy dziennie będziemy gotować 0.5 litra wody, zamiast 1l, zapłacimy rocznie 32 zł mniej za prąd. Z kolei wybór lodówki klasy A zamiast klasy D, to roczne oszczędności na poziomie 90 zł. Wiele inspiracji i pomysłów na skuteczne sposoby na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez rożne domowe urządzenia można znaleźć na stronie liczysieenergia.pl” – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Warto oszczędzać prąd

W wyniku trwającego kryzysu energetycznego w Polsce i Europie spowodowanego wzrostem kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wojny w Ukrainie, a także stale rosnących cen surowców energetycznych, polski rząd wprowadził programy mające zmniejszyć wysokość rachunków na prąd. Jednym z nich jest Tarcza Solidarnościowa, która zakłada zamrożenie stawek za energię w 2023 roku na poziomie cen z 2022 roku:

- dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników, obowiązuje limit zużycia energii na poziomie 3000 kWh. Wówczas zapłacą oni za prąd 2700 zł zamiast 5700 zł, co zapewnia oszczędność na poziomie 3000 zł w skali roku;

- dla rodzin z osobami z niepełnosprawnościami limit zużycia energii wynosi 2600 kWh, co przekłada się na wysokość rachunku na poziomie 2300 zł rocznie. Bez Tarczy Solidarnościowej byłoby to 4900 zł, dlatego w rezultacie możliwe jest zaoszczędzenie nawet 2600 zł rocznie;

- pozostałe gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić nawet 2000 zł rocznie. Jeśli zmieszczą się w zużyciu energii na poziomie 2000 kWh, zapłacą wówczas 1800 zł zamiast 3800 zł.

Ponadto, racjonalnie korzystając z energii, jesteśmy w stanie zyskać dodatkowy, 10-procentowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną. Zostanie on rozliczony w 2024 r.

Źródło informacji: PKEE