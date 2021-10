Uciekinierów coraz więcej

Media niemieckie nadal obszernie informują o uciekinierach, którzy z Białorusi przez Polskę dostają się do Niemiec, najwięcej do Brandenburgii. Od 1 do 24 października granicę RFN nielegalnie przeszło 4246 osób, głównie Kurdów z Iraku, Syryjczyków, Jemeńczyków, Somalijczyków.

W Brandenburgii kwaterowani są w ośrodkach w Eisenhüttenstadt, Wünsdorf, Doberlug-Kirchlei oraz Forst, gdzie ośrodek prowadzi Inicjatywa Kościelna „Forster Brücke”. Uciekinierzy otrzymują opiekę medyczną, wyżywienie, pomoc pracowników społecznych. Specjalną opieką otaczane są dzieci.

Na konferencji prasowej w ub. sobotę federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) powiedział, że służby ochrony granic będą wzmacniane. Nie wykluczył wprowadzenia czasowych kontroli na granicy z Polską, dodał jednak, że decyzje będzie podejmował następny rząd. Poinformował też o konsultacjach międzyrządowych polsko-niemieckich, podczas których ustalono, że obie strony wzmocnią patrole na granicy. Przypomniał, że kryzys spowodowała akcja Łukaszenki, którego media niemieckie nazywają ostatnim dyktatorem w Europie. Dodał, że jego zdaniem klucz do rozwiązania konfliktu leży w Moskwie. Ubolewał, że państwa Europy nie mogą ustalić wspólnej polityki w sprawie uchodźców.

W poniedziałek o kryzysie uchodźczym prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier rozmawiał w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Rozmowa dotyczyła także zagrożeń klimatycznych. Również prezydent Steinmeier ubolewał, że państwa Europy nie wypracowały wspólnej polityki w sprawie uchodźców, w tym liczby osób, jakie każde z nich mogłyby przyjąć. Prezydent RFN przyjechał do Rzymu z pięciuset pielgrzymami z Niemiec, ewangelikami i katolikami, których Franciszek przyjął na audiencji generalnej.

W ubiegłą sobotę policja zatrzymała we wsi Book przy granicy z Polską w pobliżu Szczecina transporter, którym w części towarowej bez okien przewożonych było 31 Irakijczyków: dwie kobiety, dziesięcioro dzieci, dziewiętnastu mężczyzn. Kierowca samochodu, 34-letni Polak, został zatrzymany w areszcie. Wiózł uciekinierów przez całą Polskę, a granicę Niemiec przejechał w Blankensee. Uciekinierzy otrzymali od niemieckich służb posiłki, ubrania, pomoc medyczną. Kilku nie miało butów. Ich stopy były owinięte aluminiową folią. Wszyscy zostali przewiezieni do ośrodka w Berlinie.

Policja w Brandenburgii zatrzymała w okolicach Guben 50 osób, członków nielegalnej skrajnie radykalnej partii Trzecia Droga (Der Dritte Weg), którzy organizowali samoobronę granicy przed uciekinierami. U zatrzymanych policjanci zarekwirowali gaz pieprzowy, bagnet, maczetę, pałki. Władze podkreślają, że ochrona granic to wyłączne zadanie służb państwa. Swój sprzeciw wobec radykałów mieszkańcy Guben manifestowali podczas 24-godzinnej warty przeciw rasizmowi. Był z nimi burmistrz miasta Fred Mahro (CDU).

Media niemieckie informowały o pikiecie „Matki na granicy” w Michałowie, wspartej przez Jolantę Kwaśniewską, Annę Komorowską i Danutę Wałęsową. Informują o akcji „Lekarze na granicy”, działaniach straży pożarnej, która organizuje pomoc dla uciekinierów, jak też o pomagających im mieszkańcach strefy przygranicznej. Podały również, że Polska wzmacnia liczbę żołnierzy na granicy z Białorusią i że służby polskie zatrzymują przemytników, którzy przewożą uciekinierów. Wśród przemytników są Polacy, Syryjczycy, Uzbecy, Rumuni, Grecy, Irańczycy. Zatrzymano dwóch Niemców, którzy przewozili 34 Irakijczyków.

(b.t.)