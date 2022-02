Tydzień siedmiu filmów

Od 4 do 10 lutego będzie trwał doroczny Tydzień Filmu Niemieckiego, na którego seanse zaprasza kilkadziesiąt kin w całej Polsce. Zostanie pokazanych siedem głośnych filmów, zrealizowanych w latach 2020-2021, prezentowanych m.in. na Berlinale. Niektóre wyświetlały także kina w Polsce. Wszystkie będzie można teraz oglądać także online pod adresem https://mojekino.pl/pokaz/tydzien-filmu-niemieckiego, gdzie sprzedawane są również bilety jednorazowe i karnety na projekcje.

Filmy otwarcia to „Jedenaste: znaj sąsiada swego” w reżyserii Daniela Brühla, twórcy m.in. „Good bye, Lenin”, oraz „Fabian albo świat schodzi na psy” w reżyserii Dominika Grafa. Kanwą pierwszego, bliskiego grotesce, którego akcja dzieje się w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg, a dokładniej w pewnej typowej tamtejszej knajpce, są przemiany miasta po zjednoczeniu Niemiec i trwałość społecznych podziałów, mimo że upłynęło już ponad trzydzieści lat od upadku dzielącego je muru. Film drugi został zrealizowany na podstawie powieści Ericha Kästnera (1899-1974) „Fabian. Historia pewnego moralisty”, której pierwsze, ocenzurowane wydanie ukazało się w 1931 roku, a wznowienie, będące rekonstrukcją całości, w roku 2013. Film urzeka specyficzną atmosferą artystycznego Berlina lat Republiki Weimarskiej i współcześnie.

Kolejne filmy to: „Copilot” (reż. Anne Zohra Berrached), mówiący o miłości Turczynki i Libańczyka, mieszkających w Hamburgu oraz sile kulturowych więzi, następne to „Nasiona” (reż. Mia Maariel Meyer) – rzecz o społecznych wymiarach współczesnej ekonomiki, pokazanych na przykładzie indywidualnych losów, oraz „Strzał z bliska” (reż. Franziska Stünkel), którego kanwą jest miłość, naukowa kariera i metody działania Stasi. Dwa kolejne filmy, wielokrotnie nagradzane, to „Wolni albo martwi” (reż. Oliver Rihs) i „Wygnanie” (reż. Visar Molina). Akcja pierwszego rozgrywa się w Szwajcarii lat 80. XX wieku, a jego bohaterowie uwikłani są w kombinacje finansowe, problemy wolności, praw kobiet i patriarchalnego wciąż społeczeństwa. Film drugi mówi o pięknej i trudnej codzienności małżeństwa Nory i Xaviera, Niemki i Kosowianina, o problemach emigrantów w nowym społeczeństwie, z którym się zintegrowali.

Filmy będą pokazywane m.in. w siedmiu kinach w Krakowie, pięciu w Warszawie, dwóch w Łodzi i Poznaniu oraz w Białymstoku, Chełmie, Jastarni, Gorzowie, Nowym Sączu, Radomiu, Skierniewicach, Wejherowie, Włoszczowej, Darłowie.

Organizatorami przeglądu są: Dom Norymberski w Krakowie, Instytut Goethego, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu i German-Films.

