Gdańsk zaprasza

30-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy, 45-lecie partnerstwa Gdańska i Bremy oraz 30-lecie gdańskiego Towarzystwa Polska – Niemcy przypomina tegoroczny Tydzień Niemiecki, który pod patronatem marszałka województwa pomorskiego zaczął się wczoraj w gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Gospodarzami inauguracji byli Cornelia Pieper, konsul generalna RFN w Gdańsku, i Fundacja Theatrum Gedanense.

3 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Jedności Niemiec.

Program tygodnia to koncerty muzyki miast hanzeatyckich (zagra Europejski Zespół Hanza z Bremy), bremeńskiej Filharmonii Kameralnej, jak też utworów berlińskich i gdańskich kompozytorów przełomu XIX i XX wieku w wykonaniu Christine Elbe (sopran) i Andreasa Sielinga (organy). Joanna Stanecka zaśpiewa piosenki z czasów Republiki Weimarskiej, m.in. Marleny Dietrich, a Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na „The WALL Show. Polską drogę do wolności” w wykonaniu grupy The Echoes Project i chóru Mezza Voce z muzyką zespołu Pink Floyd.

Ciekawie zapowiadają się czytania performatywne i spektakle teatralne: „Życiorys Pana Boga” wg powieści Jeana-Louisa Fourniera, „Szczurzyca” wg Güntera Grassa i rzecz o prokuratorze Fritzu Bauerze, tropicielu nazistów w elitach politycznych Niemiec Zachodnich. W programie są też spotkania dotyczące nauki języka niemieckiego, giełda DAAD, polsko-niemiecki pokaz mody, degustacje win i piw z Bremy, spotkanie radnych Gdańska zwołane z okazji rocznic.

