Trzecia dawka szczepionki znacznie zwiększa ochronę przed nowymi wariantami SARS-CoV-2

Szczepienie przypominające („booster”) przeciwko COVID-19 zapewnia "solidną" ochronę przed wystąpieniem ciężkiego zakażenia wariantami wirusa SARS-CoV-2 z grupy budzących obawę (VOC), co najmniej w perspektywie średniookresowej - wynika z badań opublikowanych przez "The Lancet".

Naukowcom udało się już zidentyfikować kilka wariantów SARS-CoV-2 budzących obawy (VOC), które częściowo wymykają się neutralizacji przez surowicę wywołanej przez obecnie stosowane szczepionki. Wcześniejsze badania wykazały również, że szczepionki dają zmniejszoną ochronę przed objawową infekcją wariantami SARS-CoV-2.

Australijscy naukowcy z University of New South Wales, University of Sydney oraz University of Melbourne przeprowadzili metaanalizę 24 opublikowanych badań laboratoryjnych i klinicznych, aby sprawdzić, czy miana neutralizacji wirusa in vitro nadal pozwalają przewidzieć stopień ochrony, jaki dają szczepionki przed zakażeniem wariantami SARS-CoV-2. Okazało się, że tak właśnie jest.

Jak wykazały dalsze analizy, dobrą ochronę przed obecnymi wariantami budzącymi obawy można osiągnąć poprzez szczepienie istniejącymi szczepionkami (skierowanymi przeciwko kolcom pierwotnych wariantów wirusa) i podanie kolejnej dawki tych szczepionek.

W przyszłości mogą być potrzebne szczepionki skierowane przeciwko nowym wariantom wzbudzającym obawy (jeśli będą potrafiły uniknąć działania powstałych przeciwciał), ale istniejące szczepionki wciąż są skuteczną metodą wzmacniania odporności przeciwko obecnym wariantom wzbudzającym obawy.

