Ponad 18,35 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

W Polsce wykonano ponad 35,6 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepiono ponad 18,35 mln osób – wynika z danych na stronach rządowych.

Liczba w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, czyli dwoma dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson wynosi w Polsce 18 358 017 osób. Liczba wszystkich wykonanych w Polsce szczepień przeciw tej chorobie wynosi 35 690 920.

Łącznie do Polski trafiło 51 783 530 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów szczepień wynosi 37 834 090.

Na rządowych stronach podano, że w magazynach zabezpieczono 8 041 665 preparatów na przyjęcie drugiej dawki.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 352 729 dawek. Zgłoszono 14 458 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W weekend do kolejnych gmin z najniższym poziomem zaszczepienia mieszkańców dotrą szczepionkobusy. Mieszkańcy woj. mazowieckiego będą mogli przyjąć w nich jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson, a woj. podkarpackiego - preparat J&J i Pfizera. Do weekendowej akcji szczepień włączą się także parafie, na terenie których staną mobilne punkty szczepień.

W piątek ukazał się nowy spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19 - "Zaszczep się i żyj normalnie!". Biorący w nim udział mama ucznia i lekarz przekonują, że niezaszczepienie może wiązać się z powrotem do zdalnego nauczania i lockdownu. W wideo, do szczepień mają przekonać dane, według których co trzeci uczeń cierpi z powodu izolacji. Z kolei dr Michał Sutkowski zaznacza, że 9 na 10 pacjentów szpitali chorych na COVID-19 to osoby niezaszczepione.

