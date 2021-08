Minister zdrowia po odsprzedaniu Australii szczepionek: to odpowiedzialna i solidarna polityka

Zakupy szczepionek przeciw COVID-19, jakich dokonaliśmy, pozwalają zabezpieczyć potrzeby naszych obywateli i wspierać innych w potrzebie; to odpowiedzialna i solidarna polityka - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski w związku z decyzją rządu o odsprzedaży Australii miliona dawek Pfizera.

Australijski premier Scott Morrison poinformował w niedzielę, że Australia zakupiła w Polsce 1 mln dawek szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19. Morrison za pomoc podziękował przy tym szefowi polskiego rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Do tej informacji w niedzielę odniósł się minister Niedzielski. - Premier @MorawieckiM zdecydował o wsparciu Australii poprzez odsprzedaż 1 mln szczepionek Pfizer. Zakupy, jakich dokonaliśmy, pozwalają zabezpieczyć potrzeby naszych obywateli i wspierać innych w potrzebie. To odpowiedzialna i solidarna polityka - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Podziękowania Morawieckiemu za odsprzedaż szczepionek złożył w niedzielę także ambasador Australii w Warszawie Lloyd Brodrick. - Moje szczere podziękowania dla @MorawieckiM za zgodę na sprzedanie Australii 1 mln nadwyżki Pfizera, aby pomóc z obecnym nasileniem #COVID - napisał na Twitterze.

Brodrick w komentarzu do informacji przekazanej przez australijskiego premiera zaznaczył też, że zarówno kierownictwo, jak i urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych "niestrudzenie pracowali wspólnie z Ambasadą Australii w celu zorganizowania transportu tych szczepionek, tak by jak najszybciej dotarły one do Australii" i pomogły w walce z epidemią COVID-19 w tym kraju.

- Brak mi słów, by wystarczająco podziękować wszystkim naszym przyjaciołom z Ministerstwa Zdrowia, RARS i MSZ za ich wysiłki i profesjonalizm - powiedział ambasador.

Połowa dawek szczepionki, które kupiła Australia, ma być przeznaczona dla stanu Nowa Południowa Walia, gdzie nastąpił znaczy wzrost zakażeń. Morrison powiedział na konferencji prasowej w stolicy kraju Canberrze, że szczepionki otrzymają ludzie w wieku od 20 do 39 lat. Dodał, że szczepionki z Polski powinny dotrzeć do Sydney w niedzielę wieczorem.

(PAP)