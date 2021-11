Zrobione w Szczecinie. Wysoka jakość, lokalny charakter

Dziesięć produktów i tyle samo usług zostało wyróżnionych certyfikatami marki Zrobione w Szczecinie 2021. Uroczyste ogłoszenie laureatów oraz wręczenie pamiątkowych certyfikatów i statuetek odbyło się w Willi Lentza.

To piąta edycja projektu realizowanego przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej od 2018 roku. Jego celem jest promocja produktów i usług lokalnych wyróżniających się najwyższą jakością.

- Nagroda „Zrobione w Szczecinie" z pewnością podnosi prestiż wyróżnionych produktów czy usług i świadczy o ich lokalnym charakterze i wysokiej jakości - mówił Piotr Krzystek, prezydent miasta. - Laureaci, poprzez swoje produkty i usługi, są ambasadorami Szczecina. Doceniamy to i bardzo im za to dziękujemy. Jesteśmy z was dumni.

Z 62 złożonych w roku 2021 wniosków wyłoniono 20 laureatów - po 10 w kategorii „Produkt" i „Usługa". Laureatami w kategorii „Usługa" zostali: Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus - za organizację wyjątkowych rajdów rowerowych po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Navigare" - za działalność

