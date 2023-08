„Zrobione w Szczecinie” rośnie w siłę. Ostatnie dni na zgłoszenie

Już prawie sto lokalnych firm jest w gronie laureatów „Zrobione w Szczecinie". To firmy, których produkty lub usługi są oryginalne i innowacyjne, a przede wszystkim szczecińskie. Do tego elitarnego grona dołączyć mogą kolejni przedsiębiorcy. Wystarczy złożyć wniosek i zaprezentować w nim swoją ofertę. Czas na to jest do końca sierpnia.

Marka „Zrobione w Szczecinie" to wyróżnienie dla najciekawszych produktów i usług. Znak przyznawany jest od 2018 roku. Od tego czasu o to wyróżnienie starało się ponad 260 firm, spośród których prawie 100 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie (znak został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie). Certyfikat jest przyznawany przez Gminę oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta.

- Realizując inicjatywę „Zrobione w Szczecinie", chcemy wyróżnić lokalnych przedsiębiorców, podkreślić unikalność i jakość ich oferty, która od początku do końca jest nasza, szczecińska - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Jestem

...