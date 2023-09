Zdewastowali teren nad jeziorem Woświn

– Zapewne ktoś chce zrobić sobie bezpośredni dostęp do jeziora, przez co wartość tych działek znacznie wzrośnie – komentuje pan Dariusz. – Teraz nie ma. Żeby dojść do drewnianych pomostów, trzeba iść przez trzciny. Fot. Pan Dariusz

Z naszą redakcją skontaktował się Czytelnik zaniepokojony degradacją terenu przy jeziorze Woświn. Pan Dariusz poinformował nas, że nad jeziorem Woświn, niedaleko wsi Trzebawie w gm. Węgorzyno ktoś nielegalnie wyciął ok. 20 drzew i zdegradował teren przy jeziorze. Tymczasem j. Woświn oraz przyległy do niego teren leżą w Obszarze Natura 2000 Ostoja Ińska oraz w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

- Tam są cztery działki, bezpośrednio przy jeziorze - opowiada nam pan Dariusz. - Właściciele zamówili koparkę i na całej szerokości tych działek robią sobie dojazd do jeziora. Wycięli ok. 20 drzew; graby, wiązy, powycinali krzaki. A także na całej szerokości ok. 25 metrów wycięli trzcinę i wyciągnęli ją na brzeg. Teren przy jeziorze został totalnie zdegradowany. Takie rzeczy dzieją się na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego Natura 2000! Takie samowolki prowadzą do degradacji naszego

...