Zawiódł system, zawiedli ludzie… Bestie są wśród nas

To wina Tuska i jego europejczyków z Platformy Obywatelskiej. Oni cały czas byli i są za łagodzeniem kar . To taki trend w Unii Europejskiej. PIS i Ziobro chcą zaostrzenia kar dla bandytów. System lewaków zawiódł. Mamy kolejną młodą ofiarę.

Waldek

2021-06-04 09:00:13

To się powinno skończyć to lekceważenie zagrożeń. Groźni psychopatyczni bandyci powinni być monitorowani albo poddawani leczeniu. Marsze nic nie załatwią. Racja że zawiedli ludzie bo mogli przewidywać i myśleć ale czy zawiódł system? Czy my w ogóle w Polsce mamy system postępowania dla groźnych przestępców?? Nieuchronność kary i wysokość kary to za mało. Przecież niedawno na przepustce bandyta zabił kobietę z którą się spotykał i jej dziecko. Sędzia przepraszał za pomyłkę.