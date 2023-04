Zanim rozpalisz ognisko. Żeby odpoczynek słono nie kosztował

Zaczyna się sezon na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Spacer, rower, rolki albo po prostu relaks przy grillu lub ognisku to aktywności dostępne dla każdego, za darmo. Pod warunkiem, że się z nich korzysta w wyznaczonych miejscach i przestrzega zasad. Bo jest „cennik" najczęstszych wykroczeń: za wjazd samochodem do lasu, rozpalanie ogniska w niewłaściwym miejscu, zaśmiecanie… Każde może kosztować od 100 do 500 złotych. To jednak konsekwencje, których bardzo łatwo uniknąć.

Szczecińska Straż Miejska ma już pierwsze w tym sezonie interwencje związane z rozpalaniem ognisk w niedozwolonych miejscach. Dotyczyły one głównie obcokrajowców spędzających czas na terenie przy Jeziorze Głębokim czy w Lasku Arkońskim. Łamanie przepisów wynikało w głównej mierze z ich nieznajomości.

- Straż miejska nie chce tych ludzi obciążać mandatami, ale nie ma przyzwolenia na takie zachowania - podkreśla Joanna Wojtach, rzeczniczka SM. - Każdego obowiązuje prawo danego kraju. Dajemy ludziom jednak szansę poprzez rozmowę i upomnienie.

Jak zaznacza, należy też zrozumieć, że ludzie ci szukają

