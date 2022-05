Zabytkowy park kontra biznes. Dwór już nie będzie tak zielony?

Na objętym ochroną konserwatorską parkowym terenie dawnego „Zielonego Dworu" będzie mogło stanąć siedem bloków - każdy o długości do 25 m i wysokości do 13 m. O ile radni wprowadzą sugerowane przez magistrat zmiany do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przed czym przestrzega Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina, a co już oprotestowali mieszkańcy domów jednorodzinnych przy ul. Cedrowej i Hubalczyków.

Za ogrodzeniem ul. Walecznych 23 znajduje się 9-hektarowy atrakcyjny inwestycyjnie teren. Zajmują go otoczone zabytkowym parkiem budynki XIX-wiecznego szczecińskiego oddziału DMK (Diakonissen Mutterhaus Kinderheil) - dawnego szpitala dziecięcego, przekształconego w sierociniec, do którego jeszcze w okresie przedwojennym dobudowano szpital oraz szkołę. W polskim Szczecinie funkcja głównego obiektu się nie zmieniła. Do 2012 r. funkcjonował w nim dom dziecka. Po jego zamknięciu budynki planowano zaadaptować dla potrzeb domu pomocy społecznej. Magistrat uznał jednak, że koszt przekształcenia objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków w 1988

...