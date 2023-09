Zabawa nie tylko z linami

Za sprawą Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego stale jest doposażany międzyosiedlowy park przy ul. Kutrzeby. Z roku na rok - urozmaicany plac zabaw. Tym razem ma szansę zyskać np. nowoczesną tyrolkę, linarium oraz kolorowe trampoliny.

To blisko 3-hektarowy teren niegdysiejszych nieużytków oraz działek. Zamieniony w park po dosadzeniu - na początek - ponad 1200 krzewów i blisko 90 drzew, zbudowaniu charakterystycznej drewnianej infrastruktury (stąd nieformalna nazwa: szczeciński Biskupin): alejek spacerowych, ławek, plenerowej sceny, zadaszonych miejsc biesiadnych i palenisk, placu zabaw, boisk, stołów szachowych i do ping-ponga, a też wybiegu dla psów. Międzyosiedlowy park rekreacyjny na styku Pogodna i Gumieniec służy rekreacji również mieszkańcom Świerczewa, Krzekowa, Bezrzecza, os. Kaliny i Przyjaźni. Chętnie z niego korzystają. Dla niektórych jest jedyną oazą zieleni, w jakiej mogą wypocząć. Bo nie wszystkich stać na wakacyjne podróże, a niektórzy po prostu nie mają na to siły.

Popularność parku ma przełożenie na kolejne edycje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

...