Z dziennikarza na pisarza kryminałów. Wojciech Chmielarz odwiedził Stargard

Jeden z najpopularniejszych autorów powieści kryminalnych w Polsce gościł w Stargardzie. Ze swoimi fanami spotkał się w Książnicy Stargardzkiej.

Urodzony w 1984 r. Wojciech Chmielarz jest pisarzem, scenarzystą, z zawodu dziennikarzem. Współpracował m.in. z „Pulsem Biznesu", „Polityką", publikował też w „Pressie", „Nowej Fantastyce". Prowadził ponadto serwis internetowy związany z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, pracował jako analityk biznesowy. Dziś ma na koncie kilkanaście poczytnych kryminałów. Jak to się stało, że został pisarzem? O to pytali go czytelnicy w Książnicy Stargardzkiej.

- Wyrzucili mnie z pracy - opowiadał w Stargardzie na spotkaniu autorskim. - Pod koniec 2015 r. dostałem wypowiedzenie z gazety, w której wtedy pracowałem. Stanąłem przed dylematem, co robić dalej. Miałem do wyboru - albo szukać pracy w zawodzie dziennikarskim albo zostać zawodowym pisarzem. Miałem wtedy już 4 książki na swoim koncie. Uznałem, że to może jest jakiś punkt zwrotny w moim zawodowym życiu. Gdyby nie to, że ta firma, w której pracowałem się zamknęła i

...