Wyjątkowy koncert w Willi Lentza. Wygraj podwójne zaproszenie

Skrzypek pochodzący ze Szczecina, który zrobił międzynarodową karierę i światowej sławy pianista po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Już w piątek, 27 października, w Willi Lentza w Szczecinie wybrzmią utwory dwóch wybitnych belgijskich twórców: Césara Francka i Guillaume Lekeu w polsko-amerykańskiej interpretacji.

Na ten koncert czekali nie tylko szczecińscy melomani. Michał Buczkowski po licznych występach w Europie, Australii oraz Afryce powraca do rodzinnego Szczecina, by dać koncert w wyjątkowych wnętrzach Willi Lentza w duecie z amerykańskim pianistą Anderw Wrightem.

- Jest to mój pierwszy koncert od czasu wyjazdu ze Szczecina, co łączy się oczywiście z wielkim sentymentem. Tym bardziej cieszę się, że zagramy tam bardzo piękny program, który jest hołdem oddanym muzyce belgijskiej, bardzo mi bliskiej, dlatego że studiowałam w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Było to miejsce, w którym zakochałem się w tej muzyce i w muzyce francuskiej generalnie. Jest to repertuar mi najbliższy. Na koncercie zagramy utwory Césara Francka, który dla Belgów jest kompozytorem takim, jak dla nas

