Wszystkie twarze lalki Barbie

Film „Barbie" w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robie i Ryanem Goslingiem w roli Barbie oraz Kena podbił serca widzów na całym świecie. W weekend otwarcia w Polsce obejrzało go ponad 493 tysiące osób, więcej niż jakikolwiek film w tym roku, czyniąc go drugim najpopularniejszym po okresie pandemii. Reżyserka pokazała w nim nie tylko problemy świata dorosłych, żyjących w patriarchalnym społeczeństwie, ale także wiele ciekawostek dotyczących historii lalek Barbie.

Stereotypowa Barbie grana przez Margot Robie żyje w Barbieland, świecie równoległym do naszego, w którym każdy dzień jest wspaniały, a kobiety piastują wszystkie stanowiska - od robotników drogowych i śmieciarzy po prezydenta. Każda Barbie ma swoją rolę - jest Barbie pisarka, Barbie ogrodniczka, Barbie dziennikarka, Barbie lekarka, Barbie prezydent. Ich sielankę przerywają nagle zmiany, jakie zachodzą w Stereotypowej Barbie. Zaczyna ona myśleć o śmierci, a jej stopy stają się płaskie. Żeby dowiedzieć się, co się dzieje i móc to naprawić, wyrusza ona do naszego świata, by znaleźć dziewczynkę, która się nią

