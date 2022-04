Wszyscy milczą jak zaklęci. Policja w dziupli w Śliwinie

Przez wiele miesięcy policja otrzymywała zgłoszenia o kradzieżach popełnianych na licznych budowach w okolicach Rewala i Trzebiatowa. Niedawno udało się namierzyć złodziei i ich dziuplę.

Ginęły materiały budowlane, narzędzia i wiele innych cennych przedmiotów. Trzy tygodnie temu złodzieje ukradli z budowy pod latarnią morską w Niechorzu dwadzieścia okien połaciowych wartych przeszło 30 tys. zł. Okradziony biznesmen dał anons, że w przypadku uzyskania informacji, gdzie jest łup, wypłaci nagrodę pieniężną.

Kilka dni później policja przybyła do pobliskiego Śliwina, gdzie w stojącym w dyskretnym miejscu starym budynku rozbiła złodziejską dziuplę. Znaleziono tam m.in. skradzione okna, ale było ich już tylko dziesięć. Wśród kradzionych fantów były narzędzia i materiały budowlane. Okna od razu oddano poszkodowanemu. Co się stało z pozostałymi oknami? Niestety, odpowiedzi na to pytanie chyba

