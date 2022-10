Woliński Park Narodowy wprowadza opłaty za wstęp

Za wstęp do Wolińskiego Parku Narodowego trzeba będzie zapłacić. Bilety mają obowiązywać już od wtorku (4 października). W ten sposób WPN zamierza pozyskać fundusze między innymi na rozwój i utrzymanie szlaków oraz infrastruktury turystycznej, a także na działania związane z ochroną cennych gatunków. Na początku gminy sąsiadujące z parkiem podchodziły sceptycznie do opłat. Powodem były obawy, że za wstęp zapłacą również mieszkańcy. Dyrekcja WPN zapewniła jednak, że tak się nie stanie. Zapłacą za to turyści.

Pomysł z biletami za wstęp do WPN nie jest nowy. Pojawił się w 2021 roku. W wielu parkach narodowych w Polsce bilety za wstęp obowiązują od dawna. Ceny biletów są różne i wynoszą nie więcej niż kilka złotych. W WPN bilet jednodniowy (normalny) kosztować ma 7 zł, a ulgowy połowę mniej. Dostępne będą także bilety tygodniowe i półroczne. Zwolnienie z opłat obejmować będzie mieszkańców gmin położonych w granicach parku i gmin graniczących z parkiem narodowym. Dotyczy to gmin: Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów oraz Świnoujście. Z opłat zwolnione będą również dzieci w wieku do 7 lat oraz

...