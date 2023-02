Wilk z raną postrzałową. Zwierzę znajdujące się pod ochroną nie przeżyło

To skandal - twierdzą obrońcy praw zwierząt. Mowa o incydencie, który ujawniono we wsi Trawica położonej na terenie gminy Sianów. Ktoś postrzelił tam pozostającego pod ochroną gatunkową wilka.

Zwierzę znaleziono przy ogrodzeniu prywatnej posesji. Na miejsce wezwano weterynarza, policję i straż leśną z Nadleśnictwa Karnieszewice. Pojawiła się tam również Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus. To ona przewiozła przestrzelone na wylot zwierzę do jednej z koszalińskich przychodni weterynaryjnych. Tam wraz z lekarzem Robertem Sienkowskim podjęła próbę ratowania wilka. Niestety, z uwagi na ciężkie obrażenia spowodowane pociskiem, co zostało potwierdzone w trakcie badania RTG i USG, nie dało się go ocalić.

- To był trzyletni samiec - informują działacze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk". - Został on postrzelony z broni palnej w tył ciała z lewej strony. Kula wyszła prawym

...