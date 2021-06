Wielka przygoda z historią. Piękne zabytki, niezwykła przyroda i unikaty

Dla miłośników historii i fortyfikacji wyprawa będzie prawdziwą gratką. Ale nie tylko dla nich. Dzisiaj jest to świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu dla całej rodziny. W żadnym innym miejscu w Polsce nie ma tylu unikatowych zabytków architektury militarnej na tak małym terenie.

Przygoda dla rodzin i dla trekkingowców!

Świnoujście to nie tylko piękne i szerokie plaże. To także wiele możliwości na aktywne spędzenie wolnego czasu. Gratką jest Twierdza Świnoujście. Spośród czterech fortów do dzisiaj zachowały się trzy: Fort Anioła i Fort Zachodni na wyspie Uznam oraz Fort Gerharda na wyspie Wolin. Od maja 2014 roku zwiedzać możemy także unikatowy obiekt z czasów zimnej wojny położony w lesie między Świnoujściem, a Międzyzdrojami. To Podziemne Miasto, dawna bateria artylerii nadbrzeżnej Krigsmarine przebudowana w latach 60. i 70. przez naszą Marynarkę Wojenną w tajne stanowiska dowodzenia, z którego generałowie mieli dowodzić atakiem naszych sił na wybrzeża skandynawskie w wypadku wybuchu III wojny światowej. Ale to nie wszystko. Na wyspie Wolin odnajdziemy wiele

