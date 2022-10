Wiedza ratuje życie. Tydzień Świadomości Raka Płuca

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca rozpoczął Tydzień Świadomości Raka Płuca, realizuje go w ramach kampanii: Pogoń Raka! Skojarz Fakty! Zachęca mieszkańców do korzystania z dyżurów specjalistów oraz badań. Tę kampanię organizuje we współpracy z lekarzami z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Specjaliści będą obalać mity dotyczące tego nowotworu.

- Mimo że w naszym ośrodku obecnie mamy możliwości nowoczesnego leczenia, to świadomy pacjent jest kluczem do szybkiej i skutecznej diagnostyki - podkreśla dr hab. n. med. Janusz Wójcik z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (w lokalizacji Zdunowo). - Wiemy, jak ważna jest edukacja, dlatego chętnie włączyliśmy się w akcję promowania zdrowych nawyków i edukację w kierunku eliminacji tego nowotworu.

Rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych w Polsce nowotworów i stanowi najczęstszą przyczynę zgonów. Rocznie umiera z jego powodu ponad 22 tys. osób. To nowotwór, który w 80 proc. jest rozpoznawalny w zaawansowanym stadium choroby, gdy

