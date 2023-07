Warto się zbadać. Wiedza może uratować zdrowie i życie

Wirusowe zapalenie wątroby typu C to wciąż poważny problem zdrowotny. Może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby czy marskości tego narządu. W Polsce dotyczy ok. 140 tysięcy pacjentów. Wielu nawet nie wie o swojej chorobie, bo najczęściej zakażenie przez wiele lat jest bezobjawowe. Tymczasem wczesne wykrycie go i leczenie jest ważne nie tylko dla zapobiegania powikłaniom, ale też dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby przypada 28 lipca i jest pretekstem do zwrócenia uwagi na potrzebę korzystania z badań. Są już powszechnie dostępne.

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to oczywiście nie tylko typ C. Ale to właśnie ten, przed którym nie możemy się chronić szczepieniem i którego organizm sam, bez wsparcia specjalistów i farmakologii, nie pokona.

- Z mapy chorób zakaźnych wirusowe zapalenie wątroby nie znika - przyznaje prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, specjalistka chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i transplantologii klinicznej, hepatolog, kierująca Oddziałem Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby w

