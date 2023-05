Wakacje bez aquaparku

Nie ma szans, by podczas najbliższych wakacji szczecinianie i turyści mogli skorzystać z pierwszego w mieście aqaparku. W tym czasie budowa kompleksu basenowego i Centrum Edukacyjnego - Fabryka Wody dopiero się zakończy. Nie oznacza to jednak, że obiekt zostanie od razu udostępniony. Może to nastąpić nawet dopiero pod koniec roku.

- Formalności związane z aneksowaniem kontraktu zostały dopełnione. Do końca lipca br. konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o., będące generalnym wykonawcą inwestycji, ma czas na zrealizowanie wszystkich prac budowlanych. Obiekt nie zostanie zatem otwarty w wakacje tego roku, jak to pierwotnie planowano - przyznaje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

I dodaje, że na wydłużenie terminu prac budowlanych wpływ miało kilka czynników, a cała inwestycja jest realizowana w niezwykle trudnym czasie.

- Najpierw pandemia COVID-19 doprowadziła do zamrożenia łańcucha dostaw materiałów budowlanych i komponentów elektronicznych. Następnie inwazja Rosji na Ukrainę i jej globalne efekty w postaci

