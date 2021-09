Uważają, że lokalna władza ich lekceważy. „Nie zamierzamy milczeć!”

Grupa mieszkańców z ulicy Mazowieckiej w Gryfinie, protestująca przeciwko budowie wielorodzinnych bloków w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, nie składa broni. Nadzieją, że lokalni decydenci potraktują ich jako stronę w tym konflikcie, jest niedawne postanowienie wojewody w sprawie zażalenia zainteresowanych. Ale czas gra na ich niekorzyść, budowa bowiem ruszyła z impetem. I mury rosną - w znaczeniu dosłownym i przenośnym.

O inwestycji dowiedzieli się z… gazety brata wiceburmistrza

Od kilku lat, kiedy to najpierw wnieśli pismo do burmistrza Mieczysława Sawaryna, by zaniechał sprzedaży spornej działki z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, a później dowiedzieli się, że nabywca tej nieruchomości - w trosce o dobrosąsiedzkie relacje - złożył do włodarza wniosek o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę jednorodzinną szeregową, spali spokojnie. Aż tu pod koniec czerwca br. jak grom z jasnego nieba spadła na nich wiadomość wyczytana w jednej z lokalnych gazet, której właścicielem jest brat wiceburmistrza Tomasza Milera, że nowy deweloper wybuduje

...