Ulica Szczerbcowa. Co komu wolno?

Kuratorium oświaty, to dość specyficzna placówka będąca częścią rządowej administracji. Kuratorium znajduje się w każdym województwie, w tym w zachodniopomorskim. W Szczecinie jego siedziba mieści się przy ul. Wały Chrobrego 4. Instytucja ta z definicji „ma dbać o prawidłowe realizowanie przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych"…

Pod tym samym adresem znajduje się również Urząd Wojewódzki, co okaże się bardzo ważną informacją dla dalszej treści tego tekstu.

Powróćmy do Kuratorium. Jak wyczytałem w internecie, kurator oświaty ma dbać o prawidłowe realizowanie przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto jest zobowiązany do dbania o jakość edukacji, badania jej i oceniania. Ma do tego wyspecyfikowaną jednostkę i narzędzia, czyli kuratorium oświaty właśnie. Do zadań kuratoriów oświaty należy m.in. realizacja państwowej polityki oświatowej, a więc wdrażanie podstawy programowej, a także dystrybucja środków przeznaczonych na dofinansowanie edukacji i opracowywanie odpowiednich programów, które

...