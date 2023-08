Szczecińskie souveniry. Wyjątkowy kiosk z pamiątkami

Przytulony do tak zwanych profesorskich domków od lat i niezmiennie znajduje się w tym samym miejscu. Mieści się obok Zamku Książąt Pomorskich oraz w pobliżu domu przy ul. Farnej 1, gdzie przyszła na świat Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-Zerbst, późniejsza caryca Katarzyna II. To kiosk z pamiątkami ze Szczecina, a nawet z Polski!

- Bo turyści szukają najczęściej takich rzeczy, które połączą jedno z drugim - mówi Agata Andrulaniec, właścicielka sklepu z pamiątkami. - Sporym powodzeniem cieszy się ostatnio koszulka z ciekawym motywem gryfa i orła. Koszulkę kupują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Do kiosku wchodzi klientka pytająca o coś, co może zawieźć jako prezent dla Peruwiańczyka mieszkającego w USA, a dokładnie to w Kalifornii. Wspólnymi siłami obie panie ustaliły, że skoro mieszka w Kalifornii, to na pewno przyda mu się czapeczka z napisem Polska, której dodatkowym atutem jest daszek chroniący przed słońcem, a tego, jak wiadomo, w Kalifornii nie brakuje.

Do kiosku z pamiątkami wchodzą trzy starsze panie. Jak się okazało, były to turystki z Niemiec. Pytam, skąd przyjechały?

- Jesteśmy z Torgelow, to niedaleko granicy z Polską - odpowiada jedna z kobiet. Po dłuższej rozmowie okazuje się, że urodziła się w Szczecinie i mieszkała przy

...