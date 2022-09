Szczecinianka w Top Model

Cztery razy „tak" usłyszała od jurorów popularnego formatu telewizyjnego Top Model 27-letnia szczecinianka Martyna Kaczmarek. Nie ma standardowych wymiarów oczekiwanych przez świat mody, ale do programu przyszła spełnić swoje marzenia, a także pragnienia wielu milionów dziewczyn i młodych kobiet, aby ich rozmiar był reprezentowany na wybiegach.

Martyna jest szczecinianką, to właśnie w stolicy Zachodniopomorskiego ukończyła II Liceum Ogólnokształcące, słynnego „Pobożniaka". Dziś mieszka w Warszawie, ale wciąż jest związana ze Szczecinem. Znana jest głownie z Instagrama, gdzie prowadzi profil o ciałopozytywności i feminizmie: uświadamia kobietom, że ciało jest piękne w każdym rozmiarze, a cellulit i rozstępy to rzecz normalna. Jest również prezeską fundacji „Ciałość". Teraz do jej pasji dołączył także modeling. Swoimi planami podzieliła się z odbiorcami śledzącymi jej profil - a jest ich ponad 131 tysięcy! - kilka miesięcy temu. I swój projekt zrealizowała - jego efekt można było zobaczyć w minioną środę przy okazji emisji pierwszego odcinka 11. sezonu programu Top Model.

