Świnoujście w szoku po zamknięciu drogi. Biało-czerwonej już nie zobaczą?

Decyzja wojewody na wniosek MSWiA ma minimalizować zagrożenie atakiem na infrastrukturę krytyczną, za jaką uznano terminal LNG. Według nowych przepisów, strefa bezpieczeństwa wokół terminala wynosi 200 m. Większość mieszkańców Świnoujścia i branża turystyczna uważają to za absurd. Domagają się alternatywnej drogi do plaży i zabytków. Jeżeli ich

Komentarze

Dorota 2023-04-14 19:15:08 Ludzie co roku z całej Polski przyjeżdżali aby specjalnie zobaczyć najdłuższą flagę na Latarnii Morskiej i osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Do czego to wszystko doprowadziło, szok i niedowierzanie. Otwórzcie ulicę Ku Morzu, dajcie ludziom korzystać z plaży, zabytków i falochronu !

Reginald 2023-04-14 19:05:08 Myślałem, że są pewne świętości w tym kraju, ale nawet święto flagi można zdeptać. Uwolnić zabytki!

Zbychu 2023-04-14 19:02:38 Dramat!!! Zabili zabytki, plaże ciekawe co jeszcze.....

Bogdan 2023-04-14 18:59:04 Nie do zaakceptowania jest fakt aby zamykać te 2 główne atrakcje które od tylu lat godnie świecą przykładem dla poszanowania barw narodowych oraz są nieodłącznym elementem miasta. Skutkiem zamknięcia jest dzisiejsze nie zadowolenie obywateli które widać i słychać w ich wypowiedziach. Osobiście mam nadzieje że protesty i niezadowolenie będzie tylko coraz większe i wydarzenia te sprawią że droga do tych unikatowych atrakcji turystycznych zostanie spowrotem otwarta

Kamil 2023-04-14 18:42:39 Wcale się nie dziwię, że są oni nawet i poddenerwowani. Moim zdaniem jest to makabryczne co się dzieje i w pełni solidaryzuje się z mieszkańcami i pracownikami forty Gerharda i Latarni Morskiej

Aga 2023-04-14 18:34:00 Największej flagi w tym roku nie będzie ? Skandal!!!!!! Komu podziękować ? Wojewodzie ?

Macko 2023-04-14 18:33:10 Tragedia, nie ma plaży. Nie ma zabytków. Jest zamordyzm. Tak to jest jak władza boi się wszystkiego.

mieszkaniec 2023-04-14 18:32:51 To nie dopuszczalne . Latarnia bez flagi ? To karygodne !

Mirka 2023-04-14 18:31:31 Najgłupsza decyzją jaką mogli podjąć!!! Oddajcie zabytki!! Oddajcie plaże!!!

Czytelnik 2023-04-14 17:20:40 Wiedziałem że to miasto jest czerwone, ale żeby aż tak, to nie przypuszczałem

@ Czusku 2023-04-14 17:18:37 Dokładnie tak, tego im trzeba

Do mieszkańców 2023-04-14 17:17:29 Co byście nie nawrzeszczeli w tych komentarzach to I terminal i kończony właśnie tunel zawdzięczacie pisowi. Wasza ulubiona postkomuna i peło dla Świnoujścia nie zrobiły nic.

Łał ! 2023-04-14 17:14:14 Swoją drogą pan Piwowarczyk to wpływowy gość, skoro dla obrony swoich interesów zmobolizował tyłu mieszkańców i internautów.

ilu było turystów 2023-04-14 16:41:53 na wieży

40 mln z gazoportu 2023-04-14 16:40:14 rocznie ma swundemunde, dlaczego w takim mieście nie ma klubu w czymkolwiek na poziomie przynajmniej 2 ligii

Taki to PISburdel .. 2023-04-14 16:21:53 Typowo po PISowsku stworzyć problem ( zamknąć drogę) widzą ,że to gorący kartofel ?? Uj to trza ich udobruchać wybory ido ... A , jak w zatoce gdańskiej Hiszpanie bursztynu szukali i łódź im odmówiła posłuszeństwa , to dopiero nasze służby się dowiedziały ,że tu tacy byli , bo gdyby nie łódka to nikt by nic nie wiedział !!! Jechać PIS !!

Gaga 2023-04-14 16:06:39 Ależ się ośmieszają tymi atakami, będzie zwyżka sondaży

TZ. 2023-04-14 15:54:05 A nie należałoby tak wszędzie ustanowić takich stref? Wokół każdego dworca! I każdej stacji benzynowej! I lasy zamknąć! I w maskach nam kazać chodzić! Jak się bawić, to na całego!

entuzjasta 2023-04-14 15:20:07 Pierdu, pierdu!

Popieram 2023-04-14 13:39:14 Niepodległość dla Pomorza Zachodniego!

PiWO 2023-04-14 13:27:15 Wódz z 12:15 czyli agent Bolek z Gdańska wylazł z nory i nadaje na polecenie swojego oficera prowadzącego...sprzedajny łach.

Wódz 12:15 2023-04-14 13:24:21 Agent Bolek z Gdańska wylazł z nory i nadaje z polecenia swojego oficera prowadzącego

Obserwator 2023-04-14 13:20:12 po prostu 2023-04-14 08:03:54 Warszawa robi wszystko by Pomorze Zachodnie znów było niepodległym państwem. ------A kto tego dokona ? Walonki i tobołki :))

ubaw 2023-04-14 13:17:58 Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że taką decyzję podjął prawomocnie skazany przestępca Mariusz Kamiński, który to przestępca jest ministrem w rządzie Morawieckiego.

@Paweł 2023-04-14 12:27:59 Książę z rodu Gryfitów walczył ze Stargardem??? W jakim celu ja się pytam? Czy może republika miejska jakim był Szczecin ze swoimi prawami miejskimi walczyła z podobnym organizmem miejskim jakim był Stargard. No to gdzie tu Książę z Gryfitów ?? Nie znają historii własnego miasta a co dopiero Ojczyzny. Tacy zwykli sediniści z plastiku ;)

Do protestujących 2023-04-14 12:26:24 Słuchajcie protestujący towarzysze. Sp towarzysz Stalin zawsze powtarzał że czujności nigdy za wiele. Jeżeli wśród stu osób jest choć jedna podejrzewana o coś, to należy tę setkę zamknąć albo najlepiej zabić i wtedy niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Jak widać słowa nic nie straciły na wartości. Jeżeli wśród mieszkańców Świnoujścia choć jedna osoba jest podejrzana lub niepoprawna politycznie to ja tę decyzję o zamknięciu strefy wokół terminala popieram z całego konsomolskiego serca

Wódz OTUA 2023-04-14 12:13:28 Precz z pisowskim lewactwem! Wara od Świnoujścia.

Wódz OTUA 2023-04-14 11:08:54 Komu ważniejsze są atrakcje turystyczne od bezpieczeństwa Polski,zwłaszcza w dzisiejszych niebezpiecznych czasach?Kacapy zdolne są do największych zbrodni.Lewactwo jak zwykle drze ryje,a to oznacza,że kierunek w którym zdążamy jest właściwy.PRECZ Z LEWACTWEM!!!

Paweł 2023-04-14 11:02:08 @po prostu Ty ignorancie przeklęty! Poczytaj o rodzie Gryfitów, wlkach ze Stargardem to się dowiesz. Nie dość, że nieuk to leń.

@ po prostu 2023-04-14 09:50:06 Niedoczekanie . Nic z tego trollu z drużyny POKOnanych.

Flaga 2023-04-14 09:33:07 Jak nie zobaczą, skoro ona z okolic "Wiatraka" była nawet widoczna :)

Do Czusku 2023-04-14 09:21:36 Jestes po prostu cwiercmozgiem jak kazdy z waszej parti bezprawnej i niesprawiedliwej

@po prostu 2023-04-14 09:21:14 Znów? Kiedy tak było że Pomorze było niepodległym państwem?

Dawid 2023-04-14 08:52:56 Pani z Latarni dała wszystkim a zwłaszcza miastu dobrą radę ze statkami pod Latarnię z lewobrzeża. Przecież to czysty biznes taki tramwaj wodny, zobaczycie jak adlery na to wpadną to się zrobi krzyk

Pablo E. 2023-04-14 08:50:19 Zapewne przez Niemcy można wjechać bez problemu :-)

A sowieccy szpiedzy 2023-04-14 08:41:15 i targowica się wścieka.

Ignorant 2023-04-14 08:31:50 Kilkadziesiąt kilometrów na północ wysadzili NS 1 i NS 2. Zagrożenie atakiem jest realne. Sianie takich informacji i podburzanie publiki komu ma służyć? Może lepiej by było gdyby ktoś wysadził gazoport?

@ po prostu 2023-04-14 08:28:35 Niedoczekanie . Nic z tego trollu z drużyny POKOnanych.

Czusku 2023-04-14 08:20:02 🔥🔥🔥 dojdę do władzy to zasypię tunel i zlikwiduje gazoport. A faga będzie tęczowa 🌈🌈🌈

Drogi 2023-04-14 08:09:02 Niezłe miasto, że ma tylko jedną drogę do atrakcji, bez alternatywnych.