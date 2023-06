Świnoujście gotowe do otwarcia tunelu. Jak pojedziemy komunikacją miejską?

Dzięki tunelowi pod Świną przejazd pomiędzy wyspami Wolin i Uznam będzie trwał zaledwie kilka minut. Miejskim autobusem dotrzemy z wyspy Uznam, przez tunel do dworca PKP na Warszowie. Komunikacją miejską do centrum bez przesiadek dojadą mieszkańcy Karsiboru, Ognicy i Przytoru. Piesi i rowerzyści mogą przeprawiać się bez zmian promami „Bielik", które będą kursować co pół godziny przez cały dzień - informuje świnoujski magistrat.

Otwarcie tunelu pod Świną zrewolucjonizuje komunikację w Świnoujściu. By przedostać się z wyspy Uznam na Wolin i z powrotem, nie trzeba będzie już polegać wyłącznie na promach i stać (często w bardzo długich) kolejkach. Wystarczy wsiąść w auto i w ciągu kilku minut przejechać 1,5-kilometrowym tunelem. To oczywiście nie będzie jedyna możliwość przemieszczania się. Samorząd zaplanował nowe rozwiązania tras autobusowych łączących prawo- i lewobrzeżną część miasta. Do dyspozycji mieszkańców i turystów pozostanie również przeprawa promowa „Warszów" (promy „Bielik"), która obsługiwać będzie przede wszystkim przewóz pieszych i rowerzystów kursujących pomiędzy

...