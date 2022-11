Strach wyjść z domu. Pijackie burdy, bójki z użyciem noży, kradzieże, nietrzeźwi kierowcy…

- Codziennie muszę wyjść wieczorem z psem na spacer - mówi mieszkaniec Barlinka. - To co widzę, szczególnie w weekendy, budzi grozę. Targowisko zamienia się w miejsce spotkań młodzieży. Krzyki, picie piwa to norma. Do tego głośna muzyka. Zwrócenie uwagi,najczęściej kończy się stekiem wyzwisk i gróźb. Podobnie jest w parku przy ul. Gorzowskiej. Tam z kolei przesiadują nieco starsi amatorzy piwa i wina. Do nich też lepiej się nie odzywać. Podobnie jest w wielu innych częściach miasta. Czy na takie i podobne zachowania nie ma mocnych?

Komentarze

Misiek 2022-11-22 11:06:01 To było piękne spokojne urocze miasteczko...a teraz róbta co chceta. Przypomnijmy że w Szczecinie to artyści domagali się wpuszczenia imigrantow. Ilu wzięli do swoich mieszkań?

Obs.ryver 2022-11-22 11:05:57 No cóz, PiSdzielczo-katolicki kraj i takie porządki! A w policji państwowej tyleż generałów co i "krawężników"...

@Pogonić policję 2022-11-22 10:54:44 Patrolu pieszego to chyba od 20 lat nie widziałem. Przecież policja teraz to wyłącznie samochodami jeździ i to najlepiej na wybrana miejscówkę z fotoradarem. Jak mi kiedyś w centrum laptopa ukradli to na komisariacie dostałem od policjanta rade żebym sam sobie go poszukał w lombardach i jak znajdę to żebym po cichu dał im znać :)

Dajcie ich tu! 2022-11-22 10:32:41 Obcokrajowcy, zapraszamy was do Szczecina. Tu wcześniej gorąco deklarował przyjmowanie tzw.uchodzcow z granicy Białorusi prezydent Piotrek K. Dawajcie ich wszystkich do niego, lokalny problem zniknie, a w Szczecinie ich i tak jest full, więc to nie zaszkodzi 😒😱 i tak już jest kaplica.

@Pablo E. 2022-11-22 10:05:19 Róbta co chceta..., Zwijanie państwa.... No i troczka o bandytów (dożywocie bez prawa łaski jest nieludzkie bo odbiera prawa człowieka, TVN już zaczął akcje przeciw nowelizacji prawa). Więcej zachęt dla bandytów o których prawa będą walczyć różne aktywistki ppkroju Płatek.

?!? 2022-11-22 09:56:52 Różnych, czyli jakich konkretnie narodowości?

PISpolicja 2022-11-22 09:55:13 pilnuje karła na jego własnych pląsach po polsce, aby miłośnicy sami go nie zatłukli. Niby to też zwykły obywatel tylko ale nie taki jak wy prostaki

różne narodowości ? 2022-11-22 09:52:37 - dobre, spec. znaczenia! Strach się bać "eskimosów". Widział ktoś w Barlinku pijanego mężczyźnę - Eskimosa lub pijanego kierowcę Eskimosa?

Pogonić policję 2022-11-22 09:19:35 Brakoroby siedzą w komisariacie i zbijają bąki. Nie ma patroli, pieszych w ogóle, policja chyba sama się boi... Do roboty, bo się zrobi jeszcze gorzej