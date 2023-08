Starka upada. „Szczecin nie ma wiele tak rozpoznawalnych marek”

„Starka” to jeden z flagowych produktów Szczecina. Fot. archiwum

Nie udała się reaktywacja szczecińskiej firmy Starka. Sąd ogłosił jej upadłość. Syndyk chce sprzedać majątek Starki, a jej właściciele wciąż walczą - wnieśli zażalenie do decyzji sądu.

Starka to marka mocno zakorzeniona w szczecińskiej historii. Fabrykę przy ówczesnej Turnestrasse, czyli dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej, otworzono w 1863 roku. Najpierw był to browar, potem wytwórnia wódki. W 1946 roku mocne alkohole zaczęła produkować tam Wytwórnia Wódek POLMOS. Polmos upadł w roku 2009. Z czasem Starkę przejęła spółka Yasmia kontrolowana przez polsko-kanadyjskie małżeństwo Katarzyny i Davida L. Wydawało się, że ten interes ma sens - do Polski dotarła moda na alkohole z wyższej półki. Jednak w marcu tego roku sąd gospodarczy w Szczecinie ogłosił upadłość firmy.

- Myślę, że to duża strata - komentuje dla „Kuriera Szczecińskiego" Bogumił Rogowski z Business Club Szczecin. - To przecież zakład z olbrzymią tradycją. Zwłaszcza że ci nowi właściciele byli niezwykle aktywni, pokazywali się. Byli sponsorami różnych działań, przybliżali proces produkcji, zapraszali do swoich piwnic. Robili

