Sporty ekstremalne. Polacy mają wyrąbane…

Na jednym z półoficjalnych spotkań z trenerem piłkarskiej Pogoni Szczecin Jensem Gustafssonem szwedzki szkoleniowiec zdradził nam, że interesują go zawody… drwali. Sport to praktycznie w Szczecinie nieznany, ale ponieważ ostatnio Polacy osiągnęli światowe sukcesy, postanowiliśmy przybliżyć tę ekstremalną dyscyplinę naszym Czytelnikom.

Stihl TIMBERSPORTS® to międzynarodowe zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Ich korzenie sięgają Australii i Nowej Zelandii, chociaż sportowa rywalizacja drwali rozwijała się równolegle również w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. W 2001 roku zawody trafiły do Europy, a w 2003 roku do Polski. W naszym kraju są organizowane wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a wszyscy zawodnicy są czynnymi członkami OSP.

Dzisiaj najlepsi zawodnicy mierzą się ze sobą podczas zawodów krajowych i międzynarodowych w sześciu ekstremalnych konkurencjach - w trzech muszą wykazać się maestrią w posługiwaniu się siekierą, w pozostałych mistrzowsko opanować piłę ręczną oraz pilarki. Springboard, underhand chop oraz standing block chop to klasyczne

...