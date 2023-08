Spółdzielnia prąd wydziela. Zasilanie pod kontrolą

Koniec z darmowym zasilaniem kosiarek elektrycznych, prywatnych zamrażarek, lodówek, szlifierek, grillów… Coraz więcej zarządców nieruchomości wprowadza ograniczenia związane z dostępem do prądu z części wspólnych - klatek schodowych, piwnicy. Zrobiła to właśnie Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa na osiedlu „Mickiewicza". Nie wszystkim to się spodobało, zwłaszcza że pierwsza informacja przekazana przez administratora mówiła nawet o możliwości „odcięcia prądu dla całej klatki".

Chodzi o dostęp do energii elektrycznej z części wspólnych bloków mieszkalnych. Prąd w tych częściach jest potrzebny, bo zasila oświetlenie klatek schodowych i piwnic oraz domofon.

- Niektórzy jednak podłączają do tego swoje prywatne urządzenia, np.: zamrażarki, szlifierki, kosiarki - wymienia Paweł Sawiński, członek zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych w Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Ze wspólnego prądu korzystają też mieszkańcy, którzy wynajmują przydomowe ogródki i używają kosiarek elektrycznych. Nie zawsze nawet są to lokatorzy z tej klatki, z której pobierają prąd. Dlatego uznaliśmy, że

