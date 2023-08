Spalarnia wygasza kotły

Kilka dni temu rozpoczęło się wygaszanie kotłów w szczecińskim EcoGeneratorze. W zakładzie ropoczął się coroczny postój remontowy, który potrwa do 9 września. Instalacja na kilka tygodni zatrzyma się, by można było przeprowadzić prace remontowe, przygotowujące ją do kolejnego sezonu grzewczego.

- Postój instalacji nie oznacza, że na terenie EcoGeneratora nic nie będzie się działo - informuje Anna Folkman, rzeczniczka spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. - Wręcz przeciwnie. Okres remontowy to czas intensywnych prac, które zaplanowane są w harmonogramie każdego dnia. Codziennie nadzorujący ze strony EcoGeneratora spotykają się z wykonawcami prac zaplanowanych do wykonania na instalacji i śledzą postępy ich realizacji. Dodatkowo w tym czasie własne brygady remontowe zakładu przeprowadzają przewidziane przez siebie prace postojowe, których nie można było wykonać w czasie pracy spalarni.

W tym roku stopniowe odstawienie instalacji rozpoczęło się ostatniego dnia lipca. Przez dwa dni jeden z dwóch kotłów, jakie są w EcoGeneratorze, był studzony. Kolejny krok to budowa rusztowań i

