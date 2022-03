Sołtys sam nic nie zrobi, ale… zawsze z mieszkańcami

Jest wybierany przez mieszkańców, na zebraniu wiejskim. Pracuje na ich rzecz - jest łącznikiem z gminą, pobiera opłaty lokalne, przekazuje najważniejsze informacje, inicjuje i organizuje miejscowe wydarzenia integracyjne, kulturalne, wsłuchuje się w pomysły, ale też skargi i problemy lokalnej społeczności, a nawet zdobywa środki na realizację różnych projektów. A 11 marca obchodzi swoje święto - właśnie jutro przypada Dzień Sołtysa. W Zachodniopomorskiem jest ich ponad 1700.

- Sołtys to wybrany przez ludzi człowiek, który się opiekuje mieszkańcami i miejscem, w którym tę funkcję pełni - mówi Karina Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy (gmina Police). - Dba o to, żeby ta jego wioska była po prostu jak najlepszym miejscem, żeby się w niej dobrze, spokojnie i bezpiecznie żyło. To nie jest urzędnicze stanowisko. Sołtys jest za to takim łącznikiem między mieszkańcami a urzędnikami. To praca lidera, który współpracuje z lokalną społecznością. Ważna jest rada sołecka, ważne jest jej zdanie, ale też potrzebny jest lider - ktoś, kto pociągnie za sobą ludzi, przekona ich do siebie i spowoduje,

...